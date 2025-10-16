مستشار ألمانيا: بوتين يهدد أمن أوروبا وأدعو لدعم أوكرانيا بأموال روسيا المجمدة

اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يهدد أمن أوروبا ويعرضه للخطر بحربه الوحشية على أوكرانيا".

وفي بيان حكومي أدلى به أمام البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) اليوم، قال ميرتس إنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض بقيمة 140 مليار يورو (163 مليار دولار) لأوكرانيا.

وأضاف أن بوتين "أعاد الحرب إلى القارة الأوروبية ونعيش اليوم في عالم أكثر تهديدا مما كان عليه، وروسيا تحاول زعزعة استقرار ألمانيا وأوروبا بالتخريب والهجمات السيبرانية والتجسس".

وعن الأموال الروسية المجمدة لدى أوروبا قال ميرتس للبرلمان "ستُستخدم هذه الأموال الإضافية حصريا لتمويل المعدات العسكرية. وإذا سُددت على دفعات، فإنها ستضمن صمود أوكرانيا العسكري لسنوات قادمة".

وأوضح ميرتس أن القروض "ستكون من دون فوائد، ولن تُسدد إلا بمجرد أن تدفع روسيا التعويضات". لكنه أكد "ضرورة عدم المساس بحقوق الملكية، وعدم تغيير الوضع القانوني للأصول المجمدة".

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لإيجاد سبل لتمويل كييف مع دخول الغزو الروسي عامه الرابع، وتقول واشنطن إن على أوروبا بذل المزيد من الجهود لتمويل دفاعها.

وتحول التركيز إلى استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة التي تحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومعظمها في بلجيكا.

لكن العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي اعترضت منذ فترة طويلة على مصادرة الأصول بشكل مباشر، خشية أن يُقوّض ذلك الثقة في اليورو.

وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مقترحا معقدا للمفوضية الأوروبية، يقضي باقتراض الاتحاد الأوروبي أموالا من "يوروكلير" قبل إقراضها لأوكرانيا.

وبموجب هذا المقترح، ستسدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أموال "يوروكلير" إذا استعادت روسيا هذه الأصول يوما ما من دون دفع تعويضات.