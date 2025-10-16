المخابرات الروسية: بريطانيا وأوكرانيا تستعدان لتخريب أنابيب غاز تركية

اتهم مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الخميس، بريطانيا بالاستعداد مع الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمل تخريبي يستهدف خط أنابيب السيل التركي للغاز الطبيعي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات لرابطة الدول المستقلة الذي عقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وتضم رابطة الدول المستقلة 12 دولة كانت ضمن الاتحاد السوفياتي سابقا.

وأشار بورتنيكوف، إلى أن الغرب يحاول عرقلة عملية تشكيل نظام دولي جديد للعلاقات الدولية.

وأضاف أن أجهزة استخبارات دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لها دور في ظهور مناطق غير مستقرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".

وادعى بورتنيكوف، أن حكومة كييف تخضع لسيطرة بريطانيا.

وأوضح "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها، تُنفّذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل الأراضي الروسية برعاية جهاز الاستخبارات البريطاني".

مسيّرات ومركبات بحرية

وأردف بورتنيكوف أن جهاز الاستخبارات البريطاني يخطط لهجمات تنفذها مجموعات تخريبية أوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة ومركبات بحرية غير مأهولة ضد مناطق روسية وبنى تحتية حيوية.

وقال "لدينا معلومات تفيد أن البريطانيين يعدّون مع الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمل تخريبي ضد خط أنابيب الغاز السيل التركي".

يشار إلى أن السيل التركي "مشروع يتضمن أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول أوروبا".

في سياق آخر، لفت بورتنيكوف إلى أن هجمات نُفذت على الأراضي الروسية أثناء المفاوضات بين موسكو وكييف، متهما بريطانيا بمحاولة عرقلة تلك المفاوضات.

وادّعى أن بريطانيا تنوي دفع أوروبا إلى حرب مع روسيا، قائلا "إن نتائج أي صراع محتمل بين أوروبا وروسيا ستكون كارثية للغاية".