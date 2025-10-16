القضاء السويدي يعلن عن المشتبه به في قتل حارق المصحف

أمرت السلطات القضائية في السويد اليوم الخميس بإيقاف شاب سوري يُشتبه في أنه قتل سلوان موميكا، المسيحي العراقي الذي أضرم النار مرارا بنسخ من القرآن الكريم عام 2023 مثيرا غضبا واسعا في العالم الإسلامي.

وما زالت السلطات السويدية تبحث عن المشتبه به.

وقُتل موميكا بالرصاص في 29 يناير/كانون الثاني الماضي في شقة في جنوب ستوكهولم.

وذكر التلفزيون السويدي -نقلا عن مصادر في الشرطة- أن سلوان موميكا تعرض لإطلاق الرصاص عليه في منزل ببلدة سودرتاليا على بعد 35 كيلومترا تقريبا جنوبي ستوكهولم.

وحسب وسائل إعلام سويدية، فإن اللاجئ العراقي كان يظهر في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" عندما أصيب بالرصاص.

وقال المدعي العام راسموس أومان في بيان "لدينا صورة واضحة عما حدث. وبعد التحقيقات التقنية المعمقة وفحص صور كاميرات المراقبة، طلبنا إيقاف شخص على ذمة التحقيق"، وأضاف "حاليا لا نعرف مكان المشتبه فيه".

وبحسب الوثائق التي قدمتها محكمة سودرتاليا قرب ستوكهولم، يبلغ المشتبه فيه 24 عاما، وهو سوري الجنسية.

وبعد وقوع الجريمة بساعات، أوقفت السلطات 5 أشخاص عادت وأخلت سبيلهم بعد يومين. وفي مارس/آذار استُبعدوا تماما من هذه القضية.

وقتل سلوان موميكا قبل ساعات قليلة من إصدار محكمة في ستوكهولم حكما بإدانته بتهمة هو وشريك له يدعى سلوان نجم.

وبعد تأجيل لأيام بسبب الجريمة، عادت المحكمة ودانت سلوان نجم البالغ 50 عاما، وهو عراقي أيضا، بتهمة التحريض على الكراهية، وقد استأنف الحكم.

وأثارت أنشطة سلوان موميكا غضبا كبيرا في العالم الإسلامي. وفي بغداد، هاجم متظاهرون غاضبون مبنى السفارة السويدية مرتين في يوليو/تموز 2023.