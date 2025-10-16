الصين: نواصل شراء النفط الروسي ونرفض ترهيب ترامب

دافعت الصين الخميس عن مشترياتها من النفط الروسي، معتبرة أنها مشروعة، ووصفت ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقفها بأنها محاولة "ترهيب".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي. وأضاف "هذه خطوة كبيرة. الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه".

وكان ترامب قد اتهم كلًا من الصين والهند بتمويل الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في أوكرانيا عبر تلك المشتريات، كما طالب بأن يتوقف الحلفاء الأوروبيون فورا عن شراء النفط من روسيا.

وبينما لم تنف الهند أو تؤكد أي تغيير في سياساتها، أوضحت الصين أنها لن ترضخ لتهديد ترامب.

وردا على سؤال حول نية ترامب ممارسة مزيد من الضغط على بكين قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين إن "الصين تقوم بتعاون طبيعي ومشروع في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة مع دول العالم بما فيها روسيا".

وأضاف أن "ما تقوم به الولايات المتحدة هو مثال نموذجي للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي اللذين يقوضان بشكل خطير القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ويهددان سلامة سلاسل الإمداد العالمية وثباتها".

وحذر من أنه في حال تعرض مصالح الصين للأذى فإنها "ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وتحمي سيادتها بكل عزم".

ضوابط جديدة

وانتقدت بكين الخميس أيضا الإجراءات الأميركية لتشديد ضوابط التصدير وفرض رسوم موانئ جديدة على السفن الصينية، معتبرة أن تلك التدابير كان لها تأثير "ضار جدا" على محادثات التجارة بين القوتين العظميين.

وبعد أن فرضت بكين ضوابط جديدة على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، صرح ترامب بأنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على واردات الولايات المتحدة من الصين اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أنها ستبدأ بتطبيق رسوم على جميع السفن التي تصنعها وتشغلها الصين، بعدما خلص تحقيق بموجب المادة 301 إلى أن هيمنة بكين على القطاع غير مبررة.

إعلان

وردت بكين الأسبوع الماضي بإعلانها عن "رسوم موانئ خاصة" على السفن الأميركية التي تدخل الموانئ الصينية. ودخلت مجموعتا الرسوم حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقالت يونغ تشيان -وهي أيضا متحدثة باسم الخارجية الصينية- إن الولايات المتحدة مضت قدما في الإجراءات بينما "تجاهلت صدق الصين في المشاورات"، مما تسبب في "ضرر بالغ لمصالح الصين… وتبعات ضارة جدا".

وأضافت "يعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد ومعارضته القاطعة لسلسلة الإجراءات التي اتخذها الجانب الأميركي".

وحثت واشنطن على "تصحيح ممارساتها الخاطئة فورا" واحترام نتائج محادثات التجارة الأخيرة.