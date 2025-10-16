الحكومة الإسرائيلية تتوقع رفع ألمانيا القيود عن صادرات الأسلحة

تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن تقوم ألمانيا برفع الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة والتحذيرات المتعلقة بالسفر إلى بعض مناطق البلاد، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي هذا التوقع بعد تصريحات شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال زيارتها برلين أمس الأربعاء، حيث أكدت أن إسرائيل تأمل في أن ترفع الحكومة الألمانية القيود في أقرب وقت.

وقالت هاسكل للصحفيين في برلين: "الآن بعد انتهاء الحرب، نتوقع من الحكومة الألمانية أن ترفع هذين القيدين".

وأضافت أن إسرائيل تقدر دعم ألمانيا المستمر، وأعربت عن دعمها لمشاركة ألمانيا في عملية السلام الجارية بشأن غزة، معتبرة أن الحكومة الألمانية تعتبر طرفا جديرا بالثقة في هذا السياق.

وأكدت نائبة وزير الخارجية أن إسرائيل لا تعارض مشاركة ألمانيا في قوة لحفظ السلام إذا تم اتخاذ القرار بذلك.

وعند سؤالها عما إذا كانت الحساسية التاريخية بشأن دور ألمانيا في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد تشكل عائقا أمام المشاركة الألمانية، أجابت هاسكل قائلة: "نحن نثق بكم"، مشيرة إلى مظاهرات التضامن التي شهدتها ألمانيا عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

القيود الألمانية على الأسلحة

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في الثامن من أغسطس/آب 2023 بوقف مؤقت لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي قد تُستخدم في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبذلك، انضم ميرتس إلى الانتقادات المتزايدة التي وجهتها الحكومات الأوروبية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أنها تجنبت في الوقت ذاته فرض عقوبات مباشرة.

وفيما يخص الخطوات التالية، أوضح ميرتس بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار بغزة، أن القيود على تصدير الأسلحة "ستحتاج إلى إعادة نظر".

لكنه أشار أيضا إلى أنه يفضل تنسيق أي قرار بهذا الشأن مع الأطراف المشاركة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

موقف الأحزاب الألمانية

وطالبت قيادة الكتلة البرلمانية المحافظة التي ينتمي إليها ميرتس برفع القيود بسرعة، بينما لم يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، عن موقفه النهائي بعد، مما يشير إلى أن المسألة قد تتطلب مزيدا من المناقشات داخل الحكومة الألمانية.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بعد اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة تحذيرا من السفر إلى بعض المناطق في إسرائيل.

ومع تصاعد العمليات العسكرية، تم توسيع التحذيرات لتشمل جميع أنحاء البلاد، حيث نصحت الوزارة المواطنين الألمان بعدم السفر إلى إسرائيل بشكل عام في الوقت الراهن.