الحكم بالسجن على قطب العقارات النمساوي بينكو في قضايا احتيال

أصدر القضاة في النمسا أمس الأربعاء حكما بالسجن عامين على قطب العقارات النمساوي السابق رينيه بينكو في محاكمته بتهمة الاحتيال على دائنيه.

ويُتهم الملياردير السابق بإخفاء أصول ضخمة في وقت كانت فيه شركته "مجموعة سيجنا" تواجه خطر الإفلاس عام 2023، مما يُزعم بأنه أضر بدائنيه.

ووجد قضاة محكمة أنسبروك في النمسا أن الملياردير السابق (48 عاما) أخفى أصولا بتحويل 300 ألف يورو (348 ألف دولار) إلى والدته.

وتمت تبرئة بينكو من تهمة منفصلة تتعلق بدفع مبلغ مقدم للإيجار بقيمة 360 ألف يورو. والحكم ليس نهائيا بعد.

وتتعلق المحاكمة بإفلاس بينكو الشخصي، وهي واحدة من 14 تحقيقا منفصلا من قبل السلطات النمساوية، معظمها تتعلق باتهامات باحتيال خطير وخيانة الأمانة.

وهذه المحاكمة هي الأولى فيما يمكن أن تصبح سلسلة من المحاكمات المرتبطة بأكبر انهيار للشركات في النمسا في التاريخ الحديث.

دعاوى بالمليارات

وقدّم دائنو سيجنا -ومن بينهم شركات رائدة مثل بنك دويتشه، وأليانز، وجوليوس باير، وبنك رايفايزن الدولي وآخرون من دولتي الإمارات وتايلند- دعاوى بمليارات اليوروات ضد المجموعة منذ انهيارها.

ويجري التحقيق أيضا مع أكثر من 12 مشتبها فيهم آخرين في قضية الإعسار، وتُقدر قيمة الأضرار حاليا بحوالي 300 مليون يورو (350 مليون دولار)، وفقا للادعاء العام.

وفي القضية المعروضة حاليا على المحكمة، يُتهم بينكو بإخفاء أصول تبلغ قيمتها حوالي 660 ألف يورو على حساب مطالبات الدائنين خلال فترة الإعسار.

وفي سبتمبر/أيلول الجاري، وُجهت إلى بينكو تهمة احتيال أخرى تتعلق بالإفلاس، إذ اتهمه الادعاء العام هو ومتهم آخر بإخفاء مبالغ، بالإضافة إلى 11 ساعة فاخرة وأساور ساعات وأزرار أكمام بقيمة إجمالية بلغت 370 ألف يورو، في خزنة أحد أقاربه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، استجوبت السلطات النمساوية بينكو في إنسبروك بعد أن أصدرت إيطاليا مذكرة توقيف بحقه بتهمة الانضمام إلى منظمة إجرامية. وقضت محكمة في إنسبروك بعدم تسليم بينكو، إذ يُمكن التحقيق في القضية في النمسا.