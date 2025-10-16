أخبار|حملات التضليل|الولايات المتحدة الأميركية

البيت الأبيض وترامب يروجان لفوضى في شيكاغو بمشاهد مضللة

A federal agent prepares to throw a tear gas canister at community members during clashes on Chicago’s South Side, in Chicago, Illinois, U.S., October 14, 2025, after U.S. President Donald Trump ordered increased federal law enforcement presence to assist in crime prevention. REUTERS/Jim Vondruska
عنصر من القوات الفدرالية يطلق غازا مُدمعا خلال اشتباكات في شيكاغو بعد قرار ترامب تعزيز الوجود الأمني (رويترز)

معاذ أحمد

Published On 16/10/2025
آخر تحديث: 15:02 (توقيت مكة)

قبل أسبوع، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو مثيرا للجدل بشأن الجريمة في مدينة شيكاغو التي يصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاباته ومنشوراته عادة بأنها "المدينة الأخطر في العالم وعاصمة القتل بلا منازع".

وجاء الفيديو، الذي بُث عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، بعد ساعات من إعلان ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني في المدينة، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين، وفي أعقاب أسابيع من التلويح بهذا القرار.

وأرفق الفيديو بعبارة "عمدة غير كفء وحاكم يعيش في الوهم، شيكاغو غارقة في الفوضى والشعب الأميركي هو من يدفع الثمن، المدينة لا تحتاج إلى دعاية سياسية بل إلى المساعدة".

مقطع مثير للجدل

ولاحقا، نشر ترامب الفيديو نفسه على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وسرعان ما أشعل موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بتضليل الرأي العام عبر لقطات مضللة، فضلا عن استخدام قضايا الأمن والجريمة كورقة ضغط لخلق رواية محرّفة عن المدينة.

وحلل فريق "الجزيرة تحقق" المواد البصرية المستخدمة في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بالمنصات الرقمية، ووجد الحقيقة مغايرة تماما.

لقطات من فلوريدا

وتضمن فيديو البيت الأبيض لقطة تُصوّر لحظة القبض على أحد أفراد العصابات في شيكاغو.

صورة ملتقطة من الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"
صورة ملتقطة من الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"

لكننا توصلنا إلى نسخة سابقة لنفس اللقطة منشورة على "يوتيوب" بتاريخ 1 مايو/أيار الماضي، وتعود لحملة موسعة أطلقتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في ولاية فلوريدا، التي خرجت من قائمة الولايات المتأرجحة وأصبحت أكثر ميلا لدونالد ترامب بعدما دعمته دورتين متتاليتين.

فيديو يظهر جانبا من حملة لقوات إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية فلوريدا الأميركية (يوتيوب)
فيديو يظهر جانبا من حملة لقوات إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية فلوريدا الأميركية (يوتيوب)

مشاهد قديمة

كما ظهرت هذه اللقطة ضمن الفيديو نفسه على أنها من شيكاغو، ليتبين من خلال البحث العكسي أنها قديمة، والتقطت في فلوريدا في مايو/أيار الماضي أثناء مطاردة مرتكبي جرائم ومهاجرين غير شرعيين في الولاية.

لقطة من فيديو نشره البيت الأبيض على "إكس" بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري
لقطة من فيديو نشره البيت الأبيض على "إكس" بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

 

وبتكثيف البحث، وجدنا 6 لقطات أخرى قديمة من الفيديو تعود لنفس الولاية في أحداث سابقة.

لقطة من فيديو على يوتيوب في 2 مايو/أيار 2025 من فلوريدا
لقطة من فيديو على يوتيوب في 2 مايو/أيار 2025 من فلوريدا

لقطات من تكساس

وتوصل بحثنا إلى أن مقطع ترامب عن شيكاغو تضمن لقطات من ولاية تكساس الأميركية، وتظهر تحديدا في الثانية 29 من الفيديو، ونشر في 24 أبريل/نيسان 2024، ولا علاقة له بالأحداث في شيكاغو.

 

لقطة من فيديو منشور عام 2024 يعود لولاية تكساس
لقطة من فيديو منشور عام 2024 يعود لولاية تكساس

مشاهد من كارولينا

أما هذا الفيديو فلا علاقة له بشيكاغو، إذ التقط في ولاية كارولينا الجنوبية في يونيو/حزيران من العام الحالي أثناء عملية أمنية موسعة أسفرت عن اعتقال العشرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

صورة من فيديو البيت الأبيض (يمين) مقارنة بنسخة قديمة لنفس المشهد (يسار) نشر في يونيو/حزيران الماضي
صورة من فيديو البيت الأبيض (يسار) مقارنة بنسخة قديمة لنفس المشهد (يمين) نشر في يونيو/حزيران الماضي على يوتيوب

نتائج التحليل البصري

ويظهر تحليل فريق "الجزيرة تحقق" للمشاهد البصرية أن فيديو البيت الأبيض استخدم مؤثرات بصرية لإضفاء طابع سينمائي على المقطع مصحوب في الخلفية بصوت ترامب.

كما استند إلى لقطات أرشيفية من حوالي 7 ولايات ومدن أميركية مختلفة، مصدرها منصة إعلامية رسمية تابعة لوزارة الحرب الأميركية (DVIDS) لتقديم رواية مضللة عن حالة "فوضى" في شيكاغو التي يقودها الديمقراطيون.

مزاعم بشأن "شيكاغو"

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها إدارة ترامب بنشر محتوى مضلل عن المدينة، إذ سبق للرئيس الأميركي أن وصفها مرارا بأنها "المدينة الأخطر في العالم"، ونشر البيت الأبيض مقالا بعنوان "نعم، شيكاغو لديها مشكلة جريمة، اسأل سكانها".

وبالبحث خلف الأرقام والتقارير الرسمية والإعلامية الموثوقة للتثبت من هذه المزاعم، تبين أن أعلى معدلات جرائم قتل عام 2024 سجلت في مدن تقع داخل ولايات يقودها الجمهوريون.

كما أنه بمراجعة تصنيف موقع "وورلد أطلس" لعام 2025 عن أكثر مدن العالم خطورة وفق مؤشر الجريمة، كشف أن مدينة ممفيس التابعة لولاية تينيسي هي المدينة الأميركية الوحيدة داخل المدن الـ10 الأوائل عالميا، بينما جاءت مدينة شيكاغو في المرتبة الـ40، متأخرة عن عدة مدن أميركية أخرى.

ووفقا لتحليل أجرته إذاعة شيكاغو العامة بناء على بيانات المدينة وسجلات الشرطة، فإن حصيلة جرائم القتل في صيف 2025، أي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2025، بلغت 123 حالة فقط، وهي الأدنى منذ أكثر من 60 عاما.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

