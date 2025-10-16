البيت الأبيض وترامب يروجان لفوضى في شيكاغو بمشاهد مضللة

قبل أسبوع، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو مثيرا للجدل بشأن الجريمة في مدينة شيكاغو التي يصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاباته ومنشوراته عادة بأنها "المدينة الأخطر في العالم وعاصمة القتل بلا منازع".

وجاء الفيديو، الذي بُث عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، بعد ساعات من إعلان ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني في المدينة، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين، وفي أعقاب أسابيع من التلويح بهذا القرار.

وأرفق الفيديو بعبارة "عمدة غير كفء وحاكم يعيش في الوهم، شيكاغو غارقة في الفوضى والشعب الأميركي هو من يدفع الثمن، المدينة لا تحتاج إلى دعاية سياسية بل إلى المساعدة".

An incompetent Mayor. A delusional Governor. Chicago is in chaos, and the American people are paying the price. Chicago doesn't need political spin—it needs HELP. pic.twitter.com/INR42XBdqA — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025

مقطع مثير للجدل

ولاحقا، نشر ترامب الفيديو نفسه على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وسرعان ما أشعل موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بتضليل الرأي العام عبر لقطات مضللة، فضلا عن استخدام قضايا الأمن والجريمة كورقة ضغط لخلق رواية محرّفة عن المدينة.

وحلل فريق "الجزيرة تحقق" المواد البصرية المستخدمة في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بالمنصات الرقمية، ووجد الحقيقة مغايرة تماما.

لقطات من فلوريدا

وتضمن فيديو البيت الأبيض لقطة تُصوّر لحظة القبض على أحد أفراد العصابات في شيكاغو.

لكننا توصلنا إلى نسخة سابقة لنفس اللقطة منشورة على "يوتيوب" بتاريخ 1 مايو/أيار الماضي، وتعود لحملة موسعة أطلقتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في ولاية فلوريدا، التي خرجت من قائمة الولايات المتأرجحة وأصبحت أكثر ميلا لدونالد ترامب بعدما دعمته دورتين متتاليتين.

مشاهد قديمة

كما ظهرت هذه اللقطة ضمن الفيديو نفسه على أنها من شيكاغو، ليتبين من خلال البحث العكسي أنها قديمة، والتقطت في فلوريدا في مايو/أيار الماضي أثناء مطاردة مرتكبي جرائم ومهاجرين غير شرعيين في الولاية.

وبتكثيف البحث، وجدنا 6 لقطات أخرى قديمة من الفيديو تعود لنفس الولاية في أحداث سابقة.

لقطات من تكساس

وتوصل بحثنا إلى أن مقطع ترامب عن شيكاغو تضمن لقطات من ولاية تكساس الأميركية، وتظهر تحديدا في الثانية 29 من الفيديو، ونشر في 24 أبريل/نيسان 2024، ولا علاقة له بالأحداث في شيكاغو.

مشاهد من كارولينا

أما هذا الفيديو فلا علاقة له بشيكاغو، إذ التقط في ولاية كارولينا الجنوبية في يونيو/حزيران من العام الحالي أثناء عملية أمنية موسعة أسفرت عن اعتقال العشرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

نتائج التحليل البصري

ويظهر تحليل فريق "الجزيرة تحقق" للمشاهد البصرية أن فيديو البيت الأبيض استخدم مؤثرات بصرية لإضفاء طابع سينمائي على المقطع مصحوب في الخلفية بصوت ترامب.

كما استند إلى لقطات أرشيفية من حوالي 7 ولايات ومدن أميركية مختلفة، مصدرها منصة إعلامية رسمية تابعة لوزارة الحرب الأميركية (DVIDS) لتقديم رواية مضللة عن حالة "فوضى" في شيكاغو التي يقودها الديمقراطيون.

مزاعم بشأن "شيكاغو"

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها إدارة ترامب بنشر محتوى مضلل عن المدينة، إذ سبق للرئيس الأميركي أن وصفها مرارا بأنها "المدينة الأخطر في العالم"، ونشر البيت الأبيض مقالا بعنوان "نعم، شيكاغو لديها مشكلة جريمة، اسأل سكانها".

The President of the United States is threatening to go to war with an American city. This is not a joke. This is not normal. Donald Trump isn't a strongman, he's a scared man. Illinois won’t be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025

وبالبحث خلف الأرقام والتقارير الرسمية والإعلامية الموثوقة للتثبت من هذه المزاعم، تبين أن أعلى معدلات جرائم قتل عام 2024 سجلت في مدن تقع داخل ولايات يقودها الجمهوريون.

كما أنه بمراجعة تصنيف موقع "وورلد أطلس" لعام 2025 عن أكثر مدن العالم خطورة وفق مؤشر الجريمة، كشف أن مدينة ممفيس التابعة لولاية تينيسي هي المدينة الأميركية الوحيدة داخل المدن الـ10 الأوائل عالميا، بينما جاءت مدينة شيكاغو في المرتبة الـ40، متأخرة عن عدة مدن أميركية أخرى.

ووفقا لتحليل أجرته إذاعة شيكاغو العامة بناء على بيانات المدينة وسجلات الشرطة، فإن حصيلة جرائم القتل في صيف 2025، أي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2025، بلغت 123 حالة فقط، وهي الأدنى منذ أكثر من 60 عاما.