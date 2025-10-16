أوروغواي تشرّع قانون "القتل الرحيم" رسميا

أقرّ مجلس الشيوخ في أوروغواي، أمس الأربعاء، قانونا يُشرّع ما يسمى بالقتل الرحيم، ليصبح رسميا حقا قانونيا للمصابين بأمراض عضال أو يعانون من آلام لا تُحتمل، في ظل شروط صارمة.

وقد صوّت 20 عضوا من أصل 31 في مجلس الشيوخ لصالح القانون الجديد، وذلك بعد سنوات من النقاشات المتواصلة. ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه في أغسطس/آب الماضي، مستفيدا من الأغلبية التي يتمتع بها الائتلاف اليساري الحاكم في البلاد.

وبهذا التشريع، تصبح أوروغواي أول دولة ذات غالبية كاثوليكية في أميركا اللاتينية تُشرّع "القتل الرحيم" بموجب قانون صريح، لتنضم بذلك إلى عدد قليل من الدول في العالم تسمح بإنهاء الحياة بمساعدة طبية، من بينها كندا وهولندا وإسبانيا وكولومبيا والإكوادور، التي لحقت بهم مؤخرا.

شروط دقيقة لطلب "القتل الرحيم"

ويتيح القانون الجديد للأشخاص طلب إنهاء حياتهم طبيا بشرط أن تنطبق عليهم شروط محددة، وهي:

أن يكون الشخص بالغا.

أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا في أوروغواي.

أن يكون سليما نفسيا، ويملك القدرة على اتخاذ القرار.

أن يكون في المرحلة النهائية من مرض عضال، أو يعاني من آلام مبرحة لا تُحتمل أدت إلى تدهور خطير في جودة حياته.

وجاء إقرار هذا القانون ضمن موجة من الجدل المستمر في أميركا اللاتينية حول الحق في الموت الرحيم، خاصة في ظل الخلفية الدينية للمجتمعات. ففي تشيلي، أعاد الرئيس اليساري غابرييل بوريتش مؤخرا طرح مشروع قانون مشابه كان مجمّدا لسنوات.