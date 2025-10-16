الأمن السوري يعتقل نمير الأسد و"عصابة إجرامية" بريف اللاذقية

ألقت السلطات السورية، اليوم الخميس، القبض على نمير بديع الأسد وعدد من أفراد ما وصفتها بأنها عصابة إجرامية، منهم قصي إبراهيم قائد ما يسمى "كتيبة الجبل"، وذلك خلال عملية أمنية في مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن نمير الأسد يعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأشار المصدر إلى أن العملية نفذت عبر كمين أمني محكم أسفر عن اعتقال نمير الأسد، أحد أبناء عمومة الرئيس المخلوع.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام قوى الأمن الداخلي بملاحقة فلول النظام الساقط، ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية السورية أن خلية نمير بديع الأسد التي ألقت القبض عليها مؤلفة من عدنان عزيز حبيب وحسن فادي سليطين وجعفر أحمد حسن.

وأردفت أن أعضاء الخلية أحيلوا إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات معهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

قائد "كتيبة الجبل"

كذلك قال مصدر أمني سوري للجزيرة إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قصي إبراهيم قائد ما يسمى "كتيبة الجبل" في اللاذقية، خلال عملية وصفتها بالنوعية نفذتها بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة.

وأضاف المصدر أن قصي إبراهيم شارك في ارتكاب مجازر بحق مدنيين عزل في عدة محافظات إبان الثورة السورية.

وشرح أن ما تسمى بـ"كتيبة الجبل" كانت موجودة لسنوات على محاور جبل الأكراد والنبي يونس وقلعة شلف وكنسبا في اللاذقية.

وأفاد المصدر بأن التحقيقات أظهرت ارتباط قصي إبراهيم بأحداث السادس من مارس/آذار في الساحل السوري والاعتداء على مراكز أمنية وعسكرية.

إعلان

وشدد المصدر على أن العملية تأتي في إطار ملاحقة كل من تلطخت يداه بجرائم ضد الشعب السوري وتقديمه للعدالة.

يذكر أنه حسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام المخلوع كان مسؤولا عن 80% من الإنتاج العالمي للكبتاغون.

وتفيد التقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي منها لعائلة الأسد قرابة 2.4 مليار دولار.

وتعمل الإدارة السورية، منذ توليها الحكم بأعقاب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.