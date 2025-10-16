قتيل و100 جريح في احتجاجات بيرو

أفادت السلطات في بيرو بمقتل شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء أعمال عنف خلال احتجاجات في العاصمة ليما، دعت إليها جماعة شبابية ومجموعات فنية ونقابات عمالية مساء أمس الأربعاء.

وأعلن الرئيس خوسيه جيري عبر منصة إكس وفاة مواطن يدعى إدواردو رويز سانز، يبلغ من العمر 32 عامًا، في حين أفاد مكتب "أمين المظالم" بإصابة أكثر من 100 شخص، محدثًا بذلك حصيلة الضحايا السابقة التي تحدثت عن إصابة 55 شرطيا و20 مدنيا.

ورغم تولي الرئيس خوسيه جيري السلطة قبل أيام، فإنه لم ينجح في إخماد الاحتجاجات الغاضبة ضد الطبقة السياسية في البلاد، حيث خرجت مظاهرات يقودها الشباب إلى شوارع ليما وعدة مدن أخرى بعد أن أُحبطوا من فشل السلطات في حل أزمة الجريمة المتفاقمة.

وتهز الاحتجاجات البلاد منذ أسابيع، وصوّت المشرعون يوم الجمعة الماضي على عزل الرئيسة آنذاك دينا بولوارت، التي يحمّلها المحتجون مسؤولية الأزمة، وأصبح جيري -السياسي اليميني الذي كان زعيما للكونغرس- رئيسا مؤقتًا حتى إجراء الانتخابات في أبريل/نيسان المقبل.

ومع حلول الليلة الماضية، حاول بعض المتظاهرين اختراق الحاجز الأمني ​​المحيط بمبنى الكونغرس، كما ألقى بعض المتظاهرين الحجارة وأشعلوا الألعاب النارية، وردت شرطة مكافحة الشغب بالغاز المدمع.

وجاءت محاكمة الرئيسة المعزولة بولوارتي في أعقاب احتجاجات لشركات الحافلات والتجار والطلاب على عمليات الابتزاز التي تقوم بها العصابات الإجرامية، والهجمات على من يرفضون دفع أموال الحماية.

ويقول المراقبون إن الابتزاز والقتل المأجور أصبحا سمة من سمات الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد، حيث تحتجز عصابات مثل "لوس بولبوس" وعصابة "ترين دي أراغوا "الفنزويلية، التي تعمل في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، أشخاصا من جميع فئات المجتمع للحصول على فدية.