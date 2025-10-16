تفاصيل اتصال ترامب ببوتين عشية استقباله لزيلينسكي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثة طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل يوم من الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، والتي تهدف للحصول على دعم إضافي في حرب بلاده مع روسيا.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن المحادثة كانت "طويلة ومثمرة ونجاحنا في الشرق الأوسط سيسهم في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف "بحثت مع الرئيس بوتين التجارة مع روسيا حين تنتهي الحرب في أوكرانيا.. واتفقنا على عقد اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل".

ويأتي الاتصال بين الرئيسين عشية لقاء ترامب وزيلينسكي، الذي من المقرر أن يبحث طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ كروز أميركية من طراز "توماهوك"، وهي أسلحة بعيدة المدى يمكن أن تضع مدنًا روسية كبرى في مرمى نيران كييف.

وقال ترامب للصحفيين إنه من الممكن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ "إذا رفض بوتين الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أنه لا يزال "يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام عادل".

وفي الأشهر الأخيرة، عبّر ترامب عن تزايد إحباطه من استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، رغم وعود بوتين السابقة ببحث مسارات التهدئة، بينما واصلت موسكو وكييف تبادل القصف على منشآت الطاقة.

وفي أحدث موجة من القصف، قال زيلينسكي اليوم إن روسيا شنت هجمات خلال الليل بأكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا استهدفت بنى تحتية في أنحاء متفرقة من أوكرانيا.

ومنذ عدة فصول شتاء متتالية، تستهدف روسيا منشآت الطاقة في أوكرانيا حيث ركزت في البداية على شبكة الكهرباء، ولكنها كثّفت هذا العام ضرباتها على البنية التحتية للغاز مع اقتراب الحرب من دخول عامها الرابع.

ويواجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحديات في التعامل مع تصاعد الغارات الجوية الروسية، في حين تسعى كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية مع اقتراب فصل الشتاء.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب وزيلينسكي، عقب لقائهما غدًا الجمعة في البيت الأبيض، عن خطوات جديدة تتعلق بالدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا ومسار المفاوضات المحتمل مع موسكو.