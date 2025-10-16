إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

أخبار|فلسطين

Palestinians search the rubble of buildings amid widespread destruction due to Israeli bombardment in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, as a ceasefire holds on October 12, 2025.
فلسطينيون يمشون بين ركام منازلهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة (الفرنسية)
Published On 16/10/2025
آخر تحديث: 19:45 (توقيت مكة)

أعلنت حكومة غزة، اليوم الخميس، القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلّفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض.

In this aerial view, People walk amid the destruction in Gaza City in the northern Gaza Strip on October 11, 2025, a day after a ceasefire took effect.
جانب من الدمار في مدينة غزة جراء غارات الاحتلال (الفرنسية)

وأضاف أن الركام يشمل آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا، مما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا وأعاق وصول المساعدات وجهود الإنقاذ.

وأشار إلى أن عملية إزالة الركام تواجه عراقيل كبيرة، أبرزها منع إسرائيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للعمل، إلى جانب استمرار إغلاق المعابر.

epa12444282 A destroyed building is seen during a ceasefire between Israel and Hamas under the first phase of the Gaza peace plan, in Gaza City, Gaza Strip, 10 October 2025. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office announced on 09 October that the Israeli government had approved the Gaza ceasefire and hostage release plan. EPA/MOHAMMED SABER
معظم سكان غزة لم يجدوا منازل ليعودوا إليها بعد وقف الحرب (الأوروبية)

كما قدر المكتب وجود نحو 20 ألف ذخيرة غير منفجرة من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين وتستدعي معالجة هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات رفع للأنقاض.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

FILE PHOTO: Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, October 31, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo
منذ بداية الحرب قبل عامين كثف جيش الاحتلال استهداف الأماكن المدنية لتدميرها (رويترز)

وبجانب الدمار المادي الهائل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى سنتين نحو 67 ألفا و967 شهيدا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: وكالة الأناضول

