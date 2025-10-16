إعلان خريطة دفاع أوروبية جديدة تتضمن الردع وحماية الأجواء

أطلقت المفوضية الأوروبية الخميس "خريطة الطريق الدفاعية الأوروبية لعام 2030 لتعزيز القدرات الدفاعية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل، بالتكامل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرب في أوكرانيا، والضغوط على الجناح الشرقي لأوروبا، والهجمات السيبرانية والتوترات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنص الخطة على امتلاك أوروبا قوة ردع لحماية أراضيها، وعلى مشروع لحماية المجال الجوي الأوروبي من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما تتضمن تعزيز قدرات الدفاع والمراقبة على الحدود الشرقية خصوصاً مع روسيا وبيلاروسيا.

وتوقعت الخطة ارتفاع الإنفاق الدفاعي، مؤكدة أنّ دعم أوكرانيا جزء أساسي من الأمن الأوروبي باعتبار كييف "الخط الأول في الدفاع عن القارة".

وتعمل المفوضية الأوروبية على إدماج القطاع الصناعي الأوكراني ضمن المنظومة الدفاعية الأوروبية.

كفاءة الناتو

وكان وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفقوا في بروكسل على تعزيز كفاءة الحلف في الجبهة الشرقية، وإمداد أوكرانيا بأسلحة أميركية بتمويل أوروبي.

وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إن الحلف سيعزز قدراته الحالية وسيطورها لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة التي ازدادت في الآونة الأخيرة.

وبشأن أوكرانيا، أكد روته، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، أن الحلفاء الأوروبيين سيمولون مزيدا من شحنات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، في إطار الجهود المستمرة لدعم كييف.

وأضاف أن بعض الدول تعهدت فعلا بتقديم ملياري يورو عبر ما يطلق عليه "مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية (بورل)" التي أطلقت في أغسطس/آب الماضي.

وتهدف مبادرة "بورل" إلى توفير ذخيرة أميركية الصنع وأسلحة يشتريها الحلفاء الأوروبيون وكندا ثم يسلمونها أوكرانيا.

حماية الجناح الشرقي

من جانبه، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده ستنشر مقاتلات من طراز "يورو فايتر" في قاعدة "مالبورك" العسكرية البولندية لحماية الجناح الشرقي للحلف.

في السياق نفسه قال وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار للجزيرة، إن الجناح الشرقي لحلف الناتو يواجه العديد من الاستفزازات من الجانب الروسي.

وأكد أن الحلف تحرك بسرعة لتعزيز الأمن عبر بعثات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، وقيادة موحدة. كما أشار إلى أن بلاده غيرت من قوانينها للرد السريع على أي استفزازات مستقبلية.