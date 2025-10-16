إصابات واعتقالات بالضفة والاحتلال يقتحم نابلس وقلقيلية

أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث تواصلت حملات الدهم والاعتقال من مساء الأربعاء إلى فجر اليوم الخميس، وشملت عدة مدن وبلدات من بينها نابلس وقلقيلية.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، كما جرى اقتحام بلدة كفر قدوم الواقعة شرقيها ودهم عدد من المنازل.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل كفر قدوم وأبلغت الأهالي بقرار حظر التجول داخل البلدة حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.

#شاهد | جانب من اقتحام قوة راجلة من جيش الاحتــلال لحي النقار بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/k5Ti0OVPT5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2025

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جبر بركات ومحمد شديد من بلدة علار شمال طولكرم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، حيث حاصر الجنود أحد المنازل واعتقلوا شابا واحتجزوا عددا من المواطنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن "7 مواطنين بينهم 3 أطفال أصيبوا بالرصاص الحي، 5 منهم في الأطراف السفلية، وإصابة في منطقة الكتف وأخرى في الخاصرة، بالإضافة إلى إصابة طفل بشظايا الرصاص، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة".

مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام منطقة دوار الشهداء وسط نابلس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/s6fsVG1Wll — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 15, 2025

واقتحمت قوات الاحتلال مبنى إطفائية بلدية نابلس وأخرجت العاملين منه، كما دهمت مقر نقابات عمال فلسطين واحتجزت الموجودين داخله ونكلت بهم وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.

كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، وآخرون بحالات اختناق بالغاز، مساء الأربعاء، إثر إطلاق النار وقنابل الغاز في بلدتي قلنديا والرام شمالي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب في منطقة قلنديا، وإصابة بالرصاص الحي في الفخذ لشخص آخر في منطقة الرام.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية في إطار مخطط متسارع لتعزيز احتلال الضفة الغربية.