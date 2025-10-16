إسرائيل تشن 9 غارات جوية على جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، 9 غارات على بلدات بجنوب وشرق لبنان، في تصعيد لافت لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقد طالت الغارات أقضية النبطية وصيدا ومرجعيون وبنت جبيل (جنوب) وبعلبك (شرق)، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي قضاء النبطية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على منطقة واقعة بين بلدتي رومين وحومين. كما شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على منطقة علي الطاهر، عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وفي قضاء صيدا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة بنعفول، وغارة عند خربة دوير، بين بلدتي الصرفند والبيسارية، في حين قصفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجه الطريق بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، ما أحدث فجوة في الطريق.

وفي قضاء مرجعيون، أغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة بليدا بالتزامن مع جني المواطنين الزيتون. أما في قضاء بنت جبيل، فألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة في بلدة دير انطار.

وفي قضاء بعلبك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة شمسطار. ولم تذكر الوكالة اللبنانية، تفاصيل بشأن أهداف تلك الغارات وما إذا أسفرت عن سقوط ضحايا من عدمه.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، أنه أغار على بنى تحتية إرهابية تحت الأرض لحزب الله، استُخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ البقاع (شرق) وجنوبي لبنان، على حد تعبيره.

4500 خرق

يشار إلى أن إسرائيل وحزب الله توصلا في نوفمبر/شرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

والسبت الماضي، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون، من وجود من يفكر في إسرائيل (دون تسمية) لنقل نار غزة إلى لبنان في ظل حاجته إلى استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل.

جاء التحذير غداة سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ولطالما واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بعرقلة وقف حرب الإبادة بغزة التي تواصلت لعامين، لأغراض سياسية تتمثل في منع انهيار حكومته، التي تضم أحزابا يمينية متشددة هددت بالانسحاب منها حال وقف الحرب.