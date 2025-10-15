7 شهداء في غزة بقصف للاحتلال و14 خرقا إسرائيليا للاتفاق

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الثلاثاء، منهم 5 شرقي مدينة غزة، في حين أحصى مكتب الإعلام الحكومي 14 خرقا من قِبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

حيث أعلن مستشفى المعمداني استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أثناء عودتهم لتفقد منازلهم في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة صباح اليوم.

كما أفادت المصادر بإصابة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في منطقة حلاوة شمال شرقي المدينة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني بنيران مسيّرة إسرائيلية في منطقة معن شرقي المدينة، واستشهد فلسطيني ثان بنيران مسيّرة إسرائيلية في بلدة الفخاري شرق المدينة.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار لإزالة ما سماه تهديدا بعد رصد مشبوهين حاولوا تخطي الخط الأصفر في قطاع غزة. وأضاف الجيش أن المشبوهين سعوا للاقتراب من قواته رغم إطلاق الجنود طلقات تحذيرية تجاههم.

انتهاكات إسرائيلية

في سياق متصل، أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة أنهم وثقوا "أكثر من 14 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار الثوابتة، في تصريحات صحفية، أنه تم رفع تلك الانتهاكات "لتصل إلى الوسطاء من أجل وضع حد لهذه الممارسات والحفاظ على وقف إطلاق النار".

وفي السياق ذاته، قال المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "تحكم إسرائيل في حجم المساعدات وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

وأشار المركز، في بيان له، أن الاحتلال سمح "بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط على مدار يومين عقب وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي"، في حين لم يسمح "️بدخول أي شاحنات أمس الاثنين بحجة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كما لم يسمح بدخولها اليوم بحجة الأعياد اليهودية".

وطالب بضمانات "دولية تحول دون إعادة فرض الحصار أو عرقلة المساعدات تحت أي ذريعة"، مشيرا إلى أن تساهلا أو تغاضيا عن الانتهاكات الإسرائيلية سيعني قبول "إعادة إنتاج الظروف ذاتها التي سمحت بوقوع جريمة الإبادة الجماعية".