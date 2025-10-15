أخبار|لبنان

3 جرحى بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

Smoke rises during blasts from Israeli airstrikes in Msayleh, Lebanon, in this still image taken from social media video released October 11, 2025, via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICIATION: -lamp pole, utility towers, and structures matched file and satellite images -date could not be independently verified -Israel Defence Ministry confirmed the attack in southern Lebanon on Saturday -Lebanon Health Ministry said in a statement that Israel strikes led to one dead and seven injured in Msayleh
إسرائيل خرقت اتفاق إطلاق النار مع حزب الله أكثر من 4500 مرة لكنه ما يزال صامدا (رويترز-أرشيف)
Published On 15/10/2025
آخر تحديث: 04:32 (توقيت مكة)

أصيب 3 أشخاص، أمس الثلاثاء، بقصف إسرائيلي على منطقتين جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي ما يزال صامدا رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن مسيّرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى جنوبي لبنان، وقد عملت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على نقل حالة خطِرة جدا جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق الثلاثاء ذكرت الوكالة، أن شخصين أصيبا في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية بين بلدتي "تبنين" و"حاريص" في بنت جبيل (جنوب).

وأضافت أن الشخصين نقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت فجر أمس الثلاثاء، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وسبق ذلك تحليق مكثف ومركز للطيران المسيّر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، واعتقلت 19 غيرهم.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى. وفي تحدٍّ للاتفاق، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر: الجزيرة + وكالات

