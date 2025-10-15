3 جرحى بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أصيب 3 أشخاص، أمس الثلاثاء، بقصف إسرائيلي على منطقتين جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي ما يزال صامدا رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن مسيّرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى جنوبي لبنان، وقد عملت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على نقل حالة خطِرة جدا جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق الثلاثاء ذكرت الوكالة، أن شخصين أصيبا في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية بين بلدتي "تبنين" و"حاريص" في بنت جبيل (جنوب).

وأضافت أن الشخصين نقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت فجر أمس الثلاثاء، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وسبق ذلك تحليق مكثف ومركز للطيران المسيّر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، واعتقلت 19 غيرهم.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى. وفي تحدٍّ للاتفاق، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.