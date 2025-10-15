وفاة رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا في الهند

أفادت وسائل إعلام كينية بوفاة رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا، صباح اليوم الأربعاء في الهند، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال نزهة صباحية.

ويُعد أودينغا، المولود عام 1945 في مدينة ماسينو، من أبرز الشخصيات السياسية في كينيا خلال العقود الماضية.

تولى منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2013 عقب اتفاق تقاسم السلطة مع الرئيس مواي كيباكي بعد انتخابات مثيرة للجدل.

على مدار مسيرته، شغل أودينغا مناصب وزارية مهمة، بينها وزير الطاقة ووزير البنى التحتية، وخاض الانتخابات الرئاسية عدة مرات، ليظل رمزا للمعارضة الكينية وصوتا بارزا في مسار الإصلاحات الديمقراطية.

خسر سنة 2022 الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي وليام روتو بفارق ضئيل، وظل زعيما للمعارضة قبل أن يجد تفاهما مع روتو للدخول في الحكومة بعد اشتداد الاحتجاجات في الشارع الكيني سنة 2024.

ترشح مطلع سنة 2025 لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي فاز بها الجيبوتي محمود علي يوسف.

ويُنظر إلى رحيله كخسارة كبيرة للمشهد السياسي في كينيا، حيث لعب دورا محوريا في صياغة التحالفات الوطنية وبناء الحياة السياسية الحديثة.