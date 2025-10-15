هل وثق صالح الجعفراوي لحظة استشهاده بكاميرا هاتفه؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو على نطاق واسع زعموا أنه يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي والناشط الفلسطيني البارز صالح الجعفراوي قبيل استشهاده.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبعد إعلان وقف الحرب في غزة بأيام، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل الجعفراوي برصاص مسلحين متعاونين مع الاحتلال في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة بينما كان يوثق بكاميرته مشاهد الخراب.

هل وثق الجعفراوي استشهاده؟

ويظهر الفيديو المزعوم الجعفراوي ملقى على الأرض، بينما يردد آيات قرآنية، قبل نطقه بالشهادتين في مشهد مؤثر، قائلا في المقطع المتداول: "أشهد أن لا إله إلا الله، يارب خذني وأنت راضٍ عني".

ويوثق الفيديو الملتقط في منطقة مدمّرة وجود شهداء آخرين ملقون على الأرض، إلى جانب مصور الفيديو -الذي وثق آخر لحظات حياته بكاميرا هاتفه- وذلك قبل أن يستشهد هو الآخر متأثرا بإصابته.

تداول رقمي واسع

وحاز المقطع آلاف المشاهدات والتعليقات على منصات مختلفة، إذ نشر على "تيك توك" بعد ساعات من تصدر خبر استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي مواقع التواصل، خاصة أنه يعد من أبرز المصورين الغزيين الذين وثقوا بعدساتهم القصف الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق المدنيين منذ بدء الحرب.

ونشر أحد المدونين مقطع الفيديو على فيسبوك، مصحوبا بعبارة: "صالح الجعفراوي يوثق لحظة استشهاده وهذه كلماته، سورة الإخلاص، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويطلب الله عز وجل أن يتقبله وهو راض عنه إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر وسم #صالح_الجعفراوي على "إكس" نشر صاحب هذا الحساب مقطع الفيديو نفسه، وأرفقه قائلا: "الصحفي صالح الجعفراوي يوثق لحظة استشهاده بكاميرا هاتفه، رحمك الله يا صوت غزة".

إعلان

https://x.com/Tamer09875/status/1978097718112260227

حقيقة الفيديو

غير أن تحليل المواد البصرية في المقطع المتداول يشير إلى أنه لم يلتقط في جنوب مدينة غزة -حيث استشهد الجعفراوي- بل يرجح أنه التقط في شمال القطاع.

كما توصل فريق "الجزيرة تحقق" من خلال البحث العكسي إلى نسخة سابقة لنفس الفيديو (مؤرشف) منشورة بتاريخ 21 يوليو/تموز 2025 على موقع فيسبوك، مما يؤكد أنه لا يوثق لحظة استشهاد الجعفراوي، على عكس الادعاءات المتداولة.

المصدر الأصلي

وقادنا البحث وتطابق الفيديو مع مقاطع أخرى إلى حساب يحمل اسم "أحمد أبو طه" على فيسبوك، ونسب مقطع الفيديو آنذاك إلى أحد أفراد عائلته ويدعى محمد زياد أبو طه، الذي استشهد في واحدة من "أبشع المذابح الذي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين المجوعين" من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة.

هذه صورته رحمه الله pic.twitter.com/Z2OkyQI3At — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) July 21, 2025

المجزرة التي عرفت آنذاك بـ"كمين الواحة" أسفرت عن استشهاد 80 شخصا وإصابة أكثر من 520 آخرين، بعدما أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتقدم في المنطقة ورفع أيديهم -في إشارة استسلام صريحة ودون أن يشكلوا أي تهديد- إلا أنه فتح النار عليهم مباشرة بعد ذلك، وفق تقارير حقوقية.

نبذة من حياة الجعفراوي

وولد الناشط والمصور والصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي عام 1998، وقتل برصاص مسلحين في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ اشتهر بتوثيقه حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة بعدسته، حتى صار من أبرز الأصوات الميدانية التي جسّدت معاناة المدنيين ونقلتها إلى العالم.

واستخدم حسابه على "إنستغرام" لنشر ما تلتقطه كاميرته من قتل ودمار في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، على إثرها مارس الاحتلال حملات تشويه ضده، فمرة اتهمه بالعمالة، وأخرى بالفبركة.

واشتهر بلعبه تنس الطاولة في طفولته، وبرز فيها وانضم في فترة دراسته الجامعية إلى فريق الجامعة الإسلامية بغزة، وحصل على المركز الأول على مستوى الجامعة الإسلامية لتنس الطاولة عام 2022.