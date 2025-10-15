أخبار|تفنيدات|الهند

هل أجبرت الهند الطالبات المسلمات على أخذ لقاح يمنع الإنجاب؟

لقطات متداولة لطالبات مصابين في الهند داخل أحد المشافي (منصات التواصل)

هادي خراط

Published On 15/10/2025
آخر تحديث: 10:02 (توقيت مكة)

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو ومنشورات تزعم أن السلطات الهندية تُجبر الطالبات المسلمات في مدارس حكومية على تلقي لقاح يسبّب العقم، ضمن حملة تطعيم وُصفت بأنها تستهدف بالخصوص الفتيات المسلمات.

وادعى ناشرو الفيديو أن التلقيح جرى في مدارس متعددة، وأن اللقاح المطبّق يوصف بأنه "مضاد لسرطان الدم" لكنه في الواقع يسبب العقم، وأن الفتيات المسلمات يُجبرن على تلقي الحقن في حال رفضهن أو رفضت أسرهن ذلك، وذكرت منشورات أخرى أن الفئة المستهدفة تتراوح بين سن 8 و15 عاما.

وحقق الفيديو، انتشارا واسعا تحت عناوين مثل "في الهند يتم حقن الفتيات المسلمات ليصبحن قاحلات في المدارس، بسبب التطعيم ضد سرطان الدم".

وتصاعدت الدعوات إلى مقاطعة التطعيم منصات التواصل، حيث حثت حسابات عدة عائلات الفتيات المسلمات على عدم السماح لبناتهن بتلقي أي لقاح في المدارس، في حين تداول البعض نداءات للانضمام إلى وقفات احتجاجية ولقاءات توعية بدعوى "حماية الفتيات من التجارب".

ما الحقيقة؟

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا موسعا حول صحة الادعاء ليتضح أنه مضلل، حيث أظهرت نتائج البحث العكسي نشر المقطع المتداول في مايو/أيار 2024 عقب احتجاجات في ولاية كشمير شمال غرب الهند التي أدت إلى إصابة طالبات ونقلهن إلى نقاط طبية لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع مصورة من زوايا مختلفة أن المشهد لا يتعلق بحملة تطعيم أو بلقاح، بل بتعامل فرق الإسعاف مع فتيات مصابات خلال المظاهرات.

وأظهر التحقق أن الادعاء القائل بإجبار السلطات الهندية الطالبات المسلمات على أخذ "لقاح يمنع الإنجاب" مضلل ولا أساس له من الصحة، ولم نرصد أخبارا مؤكدة حوله.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

