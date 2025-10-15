هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأميركي

قالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إن طائرة تقل الوزير بيت هيغسيث هبطت اضطراريا في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء بسبب تصدع في زجاجها الأمامي، مضيفة أن الوزير بخير.

وعلى منصة إكس، كتب المتحدث باسم شون بارنيل إكس "هبطت الطائرة وفق الإجراءات القياسية وكل من على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير".

وكان هيغسيث في طريقه للعودة من رحلة وجيزة إلى بروكسل حيث شارك في اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة عسكرية أميركية تقل مسؤولين بارزين، بسبب حدوث خلل فيها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اضطرت طائرة عسكرية كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى العودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي في طريقها إلى ميونخ.