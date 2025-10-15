نيويورك تايمز: إدارة ترامب تفوض سي آي إيه بعمليات سرية في فنزويلا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تفويضا لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا.

وتورد الصحيفة أن الخطوة تصعيدية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقًا لمسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة دون الكشف عن هويتهم.

وتمنح الصلاحيات الجديدة لوكالة الاستخبارات القدرة على تنفيذ "عمليات قاتلة" في فنزويلا، إلى جانب مجموعة من الأنشطة في منطقة الكاريبي، سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع عمليات عسكرية أوسع.

ولم يتضح ما إذا كانت الوكالة تخطط لعمليات محددة، أو أن هذه الصلاحيات تأتي كإجراء احترازي، وفق الصحيفة، غير أنها تأتي في ظل حملة ضغط متزايدة تقودها واشنطن ضد حكومة مادورو.

وتشير الوثائق الاستخباراتية إلى أن هذه الصلاحيات، المعروفة باسم "تقرير رئاسي سري"، تم توقيعها بعد أن أمر ترامب بوقف المحادثات الدبلوماسية مع حكومة مادورو، مع تصاعد الاتهامات الأميركية له بالضلوع في تجارة المخدرات وقيادة جماعة إجرامية تُعرف باسم "قطار أراغوا"، وهي مزاعم شككت فيها تقييمات استخباراتية داخلية.

ورغم أن العمليات العسكرية الأميركية تُعلن عادة، فإن أنشطة سي آي إيه تبقى سرية، مما يثير تساؤلات حول الرقابة البرلمانية المحدودة على مثل هذه القرارات.

والأسبوع الماضي، طلبت فنزويلا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث "تصعيد العدوان" من جانب الولايات المتحدة التي نشرت سفنا حربية في منطقة الكاريبي.

وفي رسالة إلى الأمم المتّحدة، وصفت فنزويلا ما يجري بأنه "تصعيد خطير للعدوان وانتشار عسكري غير مسبوق للولايات المتّحدة في منطقة البحر الكاريبي".

ولم تستبعد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وقوع "هجوم مسلح" ضد فنزويلا خلال "وقت قصير جدا".

وجاء هذا الطلب الفنزويلي بعد يوم من تصويت أعضاء الكونغرس ضد تشريع كان من شأنه أن يضع قيودا على قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استخدام القوة العسكرية المميتة ضد مهربي المخدرات.

وقبل أكثر من شهر، نشرت واشنطن 8 سفن حربية وغواصة تعمل بالدفع النووي في جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، في مهمة قالت إن هدفها هو مكافحة المخدرات.

وحتى الآن، شنّت إدارة ترامب ضربات عسكرية عدة على قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

وندّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"عدوان مسلح"، متهما واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير في النظام" والاستيلاء على ثروات دولة لديها أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.