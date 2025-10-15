نحو 4 آلاف أسير حررتهم المقاومة بطوفان الأقصى

أفادت مصادر صحفية فلسطينية بأن أكثر من 3985 أسيرا حررتهم صفقات المقاومة الثلاث خلال عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت المصادر إنه تم خلال هذه الصفقات الثلاث تحرير 486 أسيرا محكوم عليهم بالمؤبد و319 من ذوي الأحكام العالية.

كما تم تحرير 114 امرأة و297 طفلا و33 أسيرا يتوقع أن يحكم عليهم بالمؤبد أو بأحكام عالية.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فقد أفرج الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل حيز التنفيذ منذ ظهر يوم الجمعة الماضي. ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقوم على عدد من البنود منها: وقف الحرب، انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، إطلاق متبادل للأسرى، دخول فوري للمساعدات إلى القطاع.