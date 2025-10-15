نتنياهو يتحدث عن الخطوات المقبلة بغزة ورأي ترامب بسلوكه

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" عن الخطوات المقبلة في اتفاق إنهاء الحرب على غزة، كما علق على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب له بأنه "ليس أكثر الناس سهولة في التعامل".

وقال نتنياهو إن شروط خطة ترامب ذات الـ20 نقطة لإنهاء الحرب "واضحة للغاية"، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على استعادة المحتجزين الإسرائيليين بل يتبع ذلك "نزع السلاح وإزالة الطابع العسكري" في قطاع غزة.

وتابع قائلا "اتفقنا على إنجاز الجزء الأول من الخطة وعلى منح الفرصة لتنفيذ الجزء الثاني منها سلميا".

وأضاف "إذا لم ينفذ الجزء الثاني سلميا، فقد سمعت الرئيس ترامب يقول إن أبواب الجحيم ستفتح".

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في شرم الشيخ بوساطة قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة يوم الجمعة الماضي وانسحب جيش الاحتلال جزئيا ثم جرى تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وتزامنا مع الإفراج عن الأسرى، ألقى ترامب كلمة أمام الكنيست، أول أمس الاثنين، أعلن خلالها انتهاء الحرب، ثم شارك في قمة بشرم الشيخ مع زعماء قطر ومصر وتركيا ونحو 20 دولة، حيث تم التوقيع على وثيقة ضمانات بشأن الاتفاق.

العلاقة مع ترامب

وسئل نتنياهو خلال المقابلة لماذا وصفه ترامب في خطابه بالكنيست بأنه ليس سهلا، فقال "آمل أنه يقول ذلك لأني صلب جدا في الأمور التي تتعلق بمستقبل إسرائيل".

وأضاف أن مسؤوليته بصفته قائدا لإسرائيل أن يضمن إزالة أي أخطار تهدد وجودها، حسب تعبيره.

وقد شدد ترامب على أن الحرب على غزة انتهت وأكد ثقته بأن الاتفاق سيصمد، رغم أن نتنياهو ظل يحجم عن إصدار إعلان واضح بهذا الخصوص.

وقال الرئيس الأميركي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت، وإن حركة حماس أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتخلى عن سلاحها. وأضاف "إن لم تفعل فسنتكفل بذلك". لكن الحركة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص.