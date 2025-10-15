مقتل 20 شخصا في حريق حافلة غربي الهند

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق اندلع في حافلة بينما كانت تسير في ولاية راجاستان غربي الهند، بحسب ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.

وكانت الحافلة المنكوبة تقل أكثر من 50 راكبا بين مدينتي جايسالمر وجودبور.

وقال راجيش مينا، المسؤول الكبير في الشرطة، إن "19 راكبا قضوا في الحافلة، وتوفي راكب آخر متأثرا بحروقه في الطريق إلى جودبور".

وأوردت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء هذه الحصيلة، مشيرة إلى أن سائق الحافلة رصد دخانا يتصاعد من قسمها الخلفي فتوقف بها على الطريق السريع لكن سرعان ما التهمتها النيران.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "صدمته إزاء الخسارة في الأرواح البشرية"، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تعويضات لأسر الضحايا بقيمة مئتي ألف روبية (أكثر من 2200 دولار) عن كل ضحية.

يشار إلى أن الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تشتهر بسجلها الكارثي في مجال السلامة المرورية.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فقد سُجّل في عام 2023 وقوع أكثر من 480 ألف حادث على الطرق الهندية، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 173 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 463 ألفا آخرين بجروح.