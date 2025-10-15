مسؤولون إسرائيليون: لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد مسؤولون إسرائيليون اليوم الأربعاء عدم بدء المفاوضات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

يأتي ذلك رغم تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أكد فيها بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

ونقلت قناة "إسرائيل 24" عن مسؤولين إسرائيليين (لم تسمهم) قولهم: "خلافا للتقارير، لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد، ولن تبدأ إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى بإعادة جميع جثث الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)".

وأشارت إلى وجود فرق متخصصة في مصر لمناقشة سبل تحديد أماكن وجود رفات الإسرائيليين.

والجمعة، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتنفيذا لذلك، أطلقت حماس أول أمس الاثنين الأسرى الإسرائيليين الـ20 الأحياء، وسلمت جثامين 8، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين الأسرى الـ20 المتبقية.

في حين أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا تزال تعتقل أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة وول ستريد جورنال إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الثانية من الاتفاق بدأت في مصر.

في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأميركية، بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان ترامب أجاب خلال قمة "شرم الشيخ للسلام" بمصر عن سؤال حول موعد بدء المرحلة الثانية، بأن المراحل مترابطة ببعضها وأن المرحلة الثانية بدأت.

ولم يكشف تفاصيل أكثر بهذا الخصوص، لكنه شدد على أنه سيكون هناك "تقدم هائل في الشرق الأوسط" بعد القمة في مصر.