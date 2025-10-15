قطب الأعمال بنكو يدفع ببراءته مع بدء محاكمته في النمسا بتهمة الاحتيال

نفى قطب العقارات النمساوي المُفلس، رين بينكو، التهم الموجهة إليه بالاحتيال وإلحاق الضرر بدائنيه خلال الانهيار المُذهل لإمبراطوريته التجارية المترامية الأطراف، وذلك مع بدء محاكمته بتهمة الاحتيال أمس الثلاثاء.

وصرح محاميه، نوربرت ويس، لمحكمة إنسبروك في النمسا أن بينكو كافح "حتى الإرهاق البدني" لإنقاذ مجموعة سيجنا، وهي تكتل شركات خاص أسسه عام 2000، واستحوذت في ذروتها على حصص في شركة كرايسلر بيلدينغ في نيويورك والعديد من سلاسل المتاجر الكبرى المرموقة في أوروبا.

ويُتهم الملياردير السابق -البالغ من العمر 48 عاما- بإخفاء أصول ضخمة بينما كانت شركته تواجه خطر الإفلاس عام 2023، مما يُزعم أنه أضر بدائنيه.

وشهد اليوم الثلاثاء أول ظهور علني لبينكو بعد 9 أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة. ووصل مرتديا بدلة داكنة وقميصا أبيض وربطة عنق حمراء. وخلال عرض الادعاء، هز رأسه وعقد ذراعيه. وعندما سُئل عن دخله، قال إنه لا يملك أي دخل، ورفض التعليق على أصوله أو ديونه.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة يومين، وأن يدلي خلالها 8 شهود بشهاداتهم. وفي حال إدانته، قد يواجه بينكو عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات. ولا تغطي الإجراءات الحالية سوى جزء صغير من التحقيق الأوسع في إفلاس شركة سيجنا.

دعاوى بالمليارات

وقدّم دائنو سيجنا -ومن بينهم شركات رائدة مثل بنك دويتشه، وأليانز، وجوليوس باير، وبنك رايفايزن الدولي، وآخرون من دولتي الإمارات وتايلند- دعاوى بمليارات اليوروات ضد المجموعة منذ انهيارها.

ويجري التحقيق أيضا مع أكثر من 12 مشتبها آخرين في قضية الإعسار، وتُقدر قيمة الأضرار حاليا بحوالي 300 مليون يورو (350 مليون دولار)، وفقا للادعاء العام.

وفي القضية المعروضة حاليا على المحكمة، يُتهم بينكو بإخفاء أصول تبلغ قيمتها حوالي 660 ألف يورو على حساب مطالبات الدائنين خلال فترة الإعسار.

ويُزعم أن بينكو قد أهدى والدته في أواخر عام 2023 مبلغ 300 ألف يورو، ودفع دفعة مقدمة لإيجار ونفقات تشغيل فيلته، وهو ما اعتبره الادعاء "غير مبرر اقتصاديا".

وفي سبتمبر/أيلول، وُجهت إلى بينكو تهمة احتيال أخرى تتعلق بالإفلاس، إذ اتهمه الادعاء العام، هو ومتهم آخر، بإخفاء مبالغ نقدية، بالإضافة إلى 11 ساعة فاخرة، وأساور ساعات، وأزرار أكمام، بقيمة إجمالية بلغت 370 ألف يورو، في خزنة أحد أقاربه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، استجوبت السلطات النمساوية بينكو في إنسبروك بعد أن أصدرت إيطاليا مذكرة توقيف بحقه بتهمة الانضمام إلى منظمة إجرامية. وقضت محكمة في إنسبروك بعدم تسليم بينكو، إذ يُمكن التحقيق في القضية في النمسا.