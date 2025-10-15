شهيدان بالشجاعية وجيش الاحتلال ينفذ اعتقالات قرب رفح

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني مناطق في غزة مما أسفر عن شهيدين، كما نفذ اعتقالات جنوبي القطاع، على الرغم من وقف إطلاق النار الساري منذ أيام.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني بغزة إن فلسطينيين استشهدا جراء قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويأتي هذا التطور غداة استشهاد 5 فلسطينيين بنيران مسيّرات إسرائيلية في حيّي الشجاعية والتفاح بينما كانوا يتفقدون منازلهم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن دبابات إسرائيلية أطلقت النار اليوم في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مروحيات إسرائيلية فتحت النار شمال شرقي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي برر استهداف فلسطينيين في الشجاعية والتفاح بأنهم تجاوزوا "الخط الأصفر"، وهو الحد الذي انسحب إليه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

قصف واعتقالات

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن دبابات إسرائيلية أطلقت النار اليوم على فلسطينيين في بلدة بني سهيلا وحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قذائف مدفعية جنوبي خان يونس.

وتزامنا مع ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتقلت عدد من الأهالي خلال تفقدهم منازلهم في بلدة الفخاري شرقي خان يونس.

وكان جيش الاحتلال قصف أمس مناطق بين خان يونس ورفح مما أسفر عن شهيد ومصابين.

وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أنهم وثقوا أمس أكثر من 14 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار.

إعلان

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 25 شهيدا و35 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة الصحة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 67 ألفا و938 شهيدا و170 ألفا و169 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، انتشل الدفاع المدني 250 شهيدا من بين الركام، وأكد أن 10 آلاف شهيد مازلوا تحت أنقاض المباني المدمرة.