حماس تدعو الوسطاء لإلزام الاحتلال بالاتفاق وإسرائيل تهدد

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء الوسطاء إلى إلزام إسرائيل باتفاق وقف الحرب، في وقت هددت فيه تل أبيب بفرض تنفيذ الاتفاق بالقوة.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الحركة تتابع ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بتسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحماس ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أضاف قاسم أن الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب بقتله المدنيين في حي الشجاعية بمدينة غزة وفي رفح جنوبي القطاع.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس الثلاثاء أنها ستبقي معبر رفح مغلقا وتخفض عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بذرية تأخر حماس في إعادة جثث الأسرى، وذلك على الرغم من الإفراج عن أربع جثث أخرى مساء أمس.

وسلمّت كتائب القسام حتى مساء أمس جثث 8 أسرى إسرائيليين من بين 28 يعتقد أنها لديها.

ومع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد 5 فلسطينيين أمس بنيران مسيّرة إسرائيلية عندما كانوا يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين تجاوزوا "الخط الأصفر"، وهو الحد الذي انسحب إليه في المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف الحرب.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران مسيّرات إسرائيلية شمال مدينة رفح وفي محيط مدينة خان يونس القريبة منها جنوبي قطاع غزة.

تهديدات إسرائيلية

في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء إنه سيكون هناك رد فوري قوي على كل خرق. وأضاف أن سياسة إسرائيل هي فرض الاتفاق بشكل قاطع.

من جهته، قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الحكومة وجميع الأجهزة الأمنية مصممون وملتزمون ويعملون بلا كلل من أجل إعادة جميع المحتجزين الذين قتلوا في قطاع غزة حتى يحظوا بدفن لائق.

إعلان

وطالب الديوان حركة حماس بالالتزام بتعهداتها تجاه الوسطاء وإعادة جميع المحتجزين القتلى في إطار تنفيذ الاتفاق. كما قال ديوان حكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتنازل عن ذلك ولن توفر أي جهد حتى تعيد جميع جثامين القتلى الإسرائيليين.

يذكر أن اتفاق وقف الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بدء المرحلة الثانية من الاتفاق بعد انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي جزئيا، وإطلاق 20 أسيرا إسرائيليا أحياء.