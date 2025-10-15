سلطات غزة تدعو الاحتلال إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات فورا

دعا المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات فورا إلى القطاع المحاصر، مناشدا الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لاتخاذ هذه الخطوات.

وأكد الثوابتة -في مقابلة للجزيرة- أن الأولوية في السفر عند فتح المعابر -خاصة معبر رفح مع مصر- ستكون للمرضى والجرحى.

كما شدد على ضرورة تسريع إدخال المستلزمات الطبية الضرورية إلى غزة عاجلا.

ونوه إلى أن المعاناة التي واجهها سكان القطاع خلال عامين من العدوان ستتواصل بعد وقف الحرب، مشيرا إلى أن سكان غزة يعانون من شح المياه وصعوبة الوصول إليها.

وأضاف الثوابتة، أن هناك ربع مليون طن من النفايات في القطاع تشكل كارثة بيئية، وأن السلطات بحاجة ماسة إلى آليات ثقيلة للتعامل مع هذه النفايات.

دمار وشهداء

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي استمر أزيد من عامين تسبب في تدمير أكثر من 800 كيلومتر من الطرق في غزة، وخلف استشهاد نحو 190 من الكوادر والأساتذة الجامعيين والمعلمين.

يشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي تحدث اليوم عن وجود "استعدادات ميدانية متواصلة" لفتح معبر رفح بين غزة ومصر، مؤكدا أنه لن يتم فتحه اليوم ولا موعد محددا لفتحه، بعد أن راجت أنباء في وقت سابق تفيد إعادة فتحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام ووقف إطلاق النار في غزة، كان مقررا إعادة فتح المعبر اليوم، بعد اكتمال تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في المرافق والبنى التحتية، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا، منهم 157 طفلا.