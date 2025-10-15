ستارمر يطرح نموذجا لنزع السلاح من غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الثلاثاء إن بريطانيا قد تؤدي دورا قياديا في المساعدة في نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة، وذلك بالاستناد إلى تجربتها في تشجيع الجماعات المسلحة في أيرلندا الشمالية على إلقاء السلاح.

وذكر ستارمر أمام البرلمان أن نزع السلاح من القطاع سيكون أمرا حيويا في استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وهي المرحلة الأولى من إطار عمل وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويتألف من 20 نقطة لإحلال السلام في القطاع الفلسطيني.

وكان جوناثان باول، مستشار ستارمر للأمن القومي، العقل المدبر لما يسمى اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 الذي أنهى إلى حد بعيد عنفا طائفيا استمر 3 عقود في أيرلندا الشمالية، إذ عمل إلى جانب رئيس الوزراء السابق توني بلير المرشح للاضطلاع بدور في غزة.

وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين أيضا إن حالة أيرلندا الشمالية يجري الاستشهاد بها نموذجا مستقبليا محتملا لغزة على الرغم من إشارتهم إلى عدم وجود خطة شاملة.

وقال ستارمر "بالطبع، سيكون هذا الأمر صعبا، لكنه أمر حيوي. كان الأمر صعبا في أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بالجيش الجمهوري الأيرلندي، لكنه كان حيويا".

وأضاف "لهذا السبب قلنا إننا على استعداد للمساعدة في عملية نزع السلاح استنادا إلى خبرتنا في أيرلندا الشمالية. لن أتظاهر بأن هذا الأمر سهل، لكنه شديد الأهمية".

وكان الجيش الجمهوري الأيرلندي، وهو جماعة يغلب عليها الكاثوليك تسعى إلى توحيد أيرلندا، قال في 2005 إنه سينهي كفاحه المسلح رسميا. ورفض التخلص من أسلحته علنا، لكنه وافق على وجود مراقبين مستقلين قالوا بعد 3 أشهر إنه أخرج أسلحته من الخدمة.

وتناول اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية كل شيء بدءا من إصلاح الشرطة إلى الإفراج المبكر عن السجناء شبه العسكريين ونزع سلاح الجماعات شبه العسكرية و"تطبيع" الترتيبات الأمنية.

ومع ذلك، لم يحكم الجيش الجمهوري الأيرلندي أيرلندا الشمالية قط، على عكس حركة حماس التي تحكم القطاع منذ 2007 وتشرف على جميع مناحي الحياة العامة.

تباين

وكان جوناثان باول في مصر الاثنين الماضي لحضور قمة دولية بخصوص غزة إلى جانب ستارمر. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه كان هناك الأسبوع الماضي في أثناء وضع اللمسات النهائية على المفاوضات.

وتوجه ستيف ويتكوف مبعوث ترامب بالشكر إلى باول الاثنين الفائت في منشور على منصة إكس على "إسهاماته الرائعة وجهوده الدؤوبة".

وفي غزة، قال المسؤولون الإسرائيليون إن أي تسوية نهائية يجب أن تتضمن نزع سلاح حماس على نحو دائم.

وقال ترامب أيضا إنه سينشئ "مجلس سلام" للإشراف على حكم غزة. وكان اقترح في بادئ الأمر أن ينضم بلير إلى هذا المجلس، لكنه قال يوم الأحد الماضي إنه بحاجة إلى معرفة ما إذا كان ذلك "خيارا مقبولا للجميع".

وأمس الثلاثاء أكد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن حماس ستتخلى عن سلاحها وإنها قد أبلغته بذلك، مضيفا: إن لم تفعل "سنتكفل بذلك". وعاد فشدد على أن نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف، حسب تعبيره.

وأكدت حماس مرارا على لسان عدد من قيادييها أن سلاح المقاومة "خارج النقاش" وهي مستعدة فقط لتسليم سلاحها للدولة الفلسطينية القادمة.