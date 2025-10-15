أخبار|غوث|جنوب أفريقيا

خفض المساعدات يهدد 13.7 مليون شخص بالجوع الشديد

ADRE, CHAD - APRIL 24: Newly arrived Sudanese refugees cook food over fires outside their makeshift shelters at a relocation camp on April 24, 2024 near Adre, Chad. Since the beginning of the recent conflict between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the the Sudanese Armed Forces, (SAF), which began in March 2023, over 600,000 new refugees have crossed the border from Darfur in Sudan, into Chad. The total number of refugees, including those from previous conflicts, now stands at 1.2 million. Aid agencies, including The World Food Programme, (WFP), Médecins Sans Frontières (MSF) and the United Nations High Commissioner for Refugees, (UNHCR), already struggling with acute supply shortages, have warned that the life-saving programmes in Chad, will ‘grind to a halt in a matter of weeks without urgent funding’. Chad is now home to one of the largest and fastest-growing refugee populations in Africa. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
سودانيون شردتهم الحرب يقومون بإعداد الطعام خارج ملاجئهم بالقرب من أدري على الحدود مع تشاد (غيتي)
Published On 15/10/2025
|
آخر تحديث: 18:51 (توقيت مكة)

حفظ

حذّر برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء من أن خفض التمويل يهدد بإلقاء 13.7 مليون شخص في براثن المرحلة الطارئة من الجوع الشديد في أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أن 6 عمليات رئيسية في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهاييتي والصومال وجنوب السودان والسودان "تواجه حاليا اضطرابات كبيرة ستزداد سوءا بحلول نهاية العام".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وجاء في تقرير جديد للبرنامج الأممي أنه "يواجه خفضا كبيرا في التمويل نسبته 40% مع توقعات بأن يبلغ 6.4 مليارات دولار مقارنة مع 9 مليارات دولار في 2024".

وأضاف أن "المنظومة الإنسانية تعاني ضغوطا شديدة مع انسحاب الشركاء من المواقع على الخطوط الأمامية، مما يخلق فراغا".

ولم يسم أي دولة بعينها، لكنه لفتت إلى تقرير في مجلة "لانسيت" عن التأثير الهائل لخفض المساعدات الأميركية.

FILE - A woman carrying a child walks away with food from the World Food Program (WFP) at the Jean Marie Vincent High School whish has been turned into a shelter for families displaced by gang violence in the Tabarre neighborhood of Port-au-Prince, Haiti, Thursday, July 25, 2024. (AP Photo/Odelyn Joseph, File)
جوعى في هاييتي يتلقون وجبات طعام من برنامج الغذاء العالمي (أسوشيتد برس)

ضربة قوية

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية بعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، "مسددا ضربة قوية للعمليات الإنسانية حول العالم".

وقال التقرير إن المناطق التي يغطيها برنامج الأغذية العالمي تقلّصت، كما تم خفض الحصص الغذائية، مضيفا أن "المساعدات المنقذة لحياة العائلات المشمولة في مرحلة الكارثة (أي الخامسة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في خطر، بينما تراجعت درجة الاستعداد للصدمات بشكل كبير".

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة تدعمها الأمم المتحدة لقياس مستويات الجوع وسوء التغذية حول العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين "يواجه العالم مشاكل جوع على نطاق غير مسبوق، والأموال اللازمة لمساعدتنا على الاستجابة غير كافية على الإطلاق".

وأضافت "نشهد انهيار الشريان الذي يمد ملايين الأشخاص بالحياة أمام أعيننا".

FILE - Children wait for transportation after receiving food donated by the World Food Program, in Kabul, Afghanistan, Jan. 24, 2017. (AP Photo/Rahmat Gul, File)
طفلان أفغانيان ينتظران وسيلة لحمل مساعدات حصلا عليها من برنامج الغذاء العالمي (أسوشيتد برس)

 خريطة الجوع

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن 600 ألف شخص فقط سيحصلون على مساعدات غذائية هذا الشهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بانخفاض عن العدد الذي كان يتوقع أن يغطيه وهو 2.3 مليون شخص، في حين يحصل أقل من 10% من المحتاجين على المساعدة في أفغانستان حيث ترتفع معدلات سوء التغذية.

إعلان

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن عمليات الإنزال الجوي الباهظة الثمن في المناطق المعرضة للمجاعة في جنوب السودان مهددة بسبب قيود التمويل، بينما في هاييتي تتلقى الأسر نصف مستوى الحصص الشهرية للبرنامج.

وقال إن الجوع العالمي "بلغ مستويات قياسية"، حيث يواجه 319 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، بينهم 44 مليون شخص في مستويات الجوع الطارئة.

وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة في نهاية أغسطس/آب الماضي، في حين قال برنامج الأغذية العالمي الأربعاء إن عدد الأشخاص المصنفين "في حالة مجاعة أو على شفا المجاعة" تضاعف خلال عامين فقط ليصل إلى 1.4 مليون شخص في 5 دول.

وأكدت ماكين أن ارتفاع مستويات الجوع لا يعرض الأرواح للخطر فحسب، بل يُقوّض الاستقرار الإقليمي ويُفاقم نزوح المجتمعات.

وأضافت "نحن مُعرّضون لخطر فقدان عقود من التقدم في مكافحة الجوع".

المصدر: الفرنسية

إعلان