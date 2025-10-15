تأهب في إندونيسيا بعد ثوران بركان "ليوتوبي"

رفعت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، حالة التأهب بعد ثوران ليلي لبركان "ليوتوبي لاكي-لاكي" الواقع في جزيرة (جنوب غربي البلاد) قاذفا عمودا بركانيا لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات في السماء.

وقالت الهيئة المعنية بالبراكين في إندونيسيا إن البركان -الواقع بجزيرة في إقليم إيست نوسا تنغارا- قذف حممه من فوهة قمة جبله التي يبلغ ارتفاعها 1584 مترا، مما أجبر السلطات على رفع مستوى الإنذار إلى أعلى درجة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن السلطات حذرت السكان والسياح في الجزيرة الواقعة شرق إندونيسيا من الاقتراب من المنطقة، استعدادا لعمليات إجلاء محتملة.

وأوضحت الهيئة الجيولوجية -في بيان- أن البركان ثار في تمام 1:35 صباحا بالتوقيت المحلي (17:35 بتوقيت غرينتش) لمدة 9 دقائق تقريبا.

Telah terjadi Letusan gunung lewotobi laki-laki yang sangat dahsyat pagi hari ini Rabu 15/10-2025 pukul 09.21 , semoga kita semua jangan panik berlebihan. Pastikan semua anggota tetap berada di rumah masing-masing serta selalu siap siaga. pic.twitter.com/FdapgDsK7q — FPMKI (@InfoFPMKI) October 15, 2025

أعلى درجة تأهب

وقال رئيس الهيئة محمد وافيد إن مستوى الإنذار رُفع إلى أعلى درجة -في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء- بعد تسجيل "نشاط بركاني مرتفع للغاية" منذ أول أمس.

وأضاف وافيد "على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البركان أن يكونوا على دراية بإمكانية حدوث تدفق طيني بركاني في حال هطول أمطار غزيرة". ونصح السكان بالبعد عن المنطقة لمسافة 7 كيلومترات.

وثار البركان مسبقا في أغسطس/آب ويوليو/تموز الماضيين، وأعاق حركة الطيران من جزيرة بالي القريبة وإليها. وقالت مسؤولة في إدارة التعامل مع الكوارث إن عشرات الأشخاص الذين يعيشون بالقرى الأقرب من البركان تركوا منازلهم بعد الثوران.

وتقع إندونيسيا، وهي دولة أرخبيلية شاسعة، على "حلقة النار" في المحيط الهادي، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف والمتكرر، يمتد من اليابان عبر كل من جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.