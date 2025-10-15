أخبار|مدغشقر

بالصور.. الجيش يتولى الحكم في مدغشقر بعد عزل راجولينا

Malagasy military officers welcome Colonel Michael Randrianirina to the base after he says he takes power during a nationwide youth-led protest over frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy
ضباط الجيش المدغشقري يرحبون بالعقيد مايكل راندريانيرينا في القاعدة العسكرية بعد إعلان سيطرته على السلطة خلال احتجاجات شبابية وطنية (رويترز)
Published On 15/10/2025
آخر تحديث: 16:22 (توقيت مكة)

سجلت مدغشقر في الساعات الأخيرة تحوّلا سياسيا جديدا بعد استيلاء وحدة النخبة في الجيش على السلطة. وأوضح العقيد مايكل راندريانيرينا، قائد وحدة "كابسات"، أن المرحلة الانتقالية ستستمر عامين قبل إجراء انتخابات جديدة، بينما رفضت رئاسة البلاد عزله واعتبرت أندري راجولينا الرئيس الشرعي للبلاد.

CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina announces to protesters that the armed forces are taking control of the country in Antananarivo, Madagascar, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Brian Inganga)
العقيد مايكل راندريانيرينا قائد وحدة كابسات أمام المحتجين أثناء إعلان القوات المسلحة استيلاءها على السلطة في أنتاناناريفو بمدغشقر (أسوشيتد برس)
CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina joins protesters to announce that the armed forces are taking control of the country in Antananarivo, Madagascar, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Brian Inganga)
العقيد مايكل راندريانيرينا ينضم إلى المحتجين لإعلان استيلاء الجيش على السلطة في أنتاناناريفو  (أسوشيتد برس)
Troops loyal to CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina joins protesters to announce that the armed forces are taking control of the country in Antananarivo, Madagascar, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Brian Inganga)
قوات موالية لوحدة كابسات ترافق العقيد راندريانيرينا لإعلان سيطرة الجيش على البلاد (أسوشيتد برس)

ونددت رئاسة مدغشقر بما وصفته بـ"محاولة انقلاب"، واعتبرت أن وجود قوات مسلحة أمام القصر الرئاسي يمثل تهديدا للنظام الدستوري.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إذاعة فرنسا الدولية أن طائرة عسكرية فرنسية قادمة من جزيرة لا ريونيون هبطت بشكل سري على جزيرة سانت ماري، قبالة الساحل الشرقي لمدغشقر، لنقل الرئيس الملاغاشي أندري راجولينا وعائلته خارج البلاد خلال الاحتجاجات المناهضة له.

TOPSHOT - Members of the Madagascar CAPSAT military open the gates of the presidential palace in Antananarivo on October 14, 2025 before Colonel Michael Randrianirina (C), head of the CAPSAT military unit, announced that they will take power in the country.
أعضاء الجيش المدغشقري من وحدة كابسات يفتحون بوابات القصر الرئاسي في أنتاناناريفو قبل إعلان العقيد راندريانيرينا استيلاء الجيش على السلطة (الفرنسية)
Troops loyal to CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina arrive at the presidency to announce that the armed forces are taking control of the country in Antananarivo, Madagascar, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/ Brian Inganga)
قوات موالية للعقيد مايكل راندريانيرينا قائد وحدة كابسات تصل إلى القصر الرئاسي لإعلان سيطرة الجيش على البلاد (أسوشيتد برس)
Malagasy military officers take part in a parade to welcome Colonel Michael Randrianirina to the base after he says he takes power during a nationwide youth-led protest over frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy
ضباط الجيش المدغشقري يشاركون في استعراض لاستقبال العقيد راندريانيرينا بعد إعلان سيطرته على السلطة خلال احتجاجات شبابية (رويترز)

وكان قد أصدر راجولينا مرسوما بحل الجمعية الوطنية، معتبرا أن التصويت على عزله غير قانوني. وتواصلت الاحتجاجات الشعبية بدعوة من حركة "جيل زد" الشبابية، التي خرجت إلى الشوارع للتعبير عن رفضها للأوضاع السياسية.

A protester holds a banner critical of France’s President Emmanuel Macron as residents gather for a civil society rally demanding the resignation of Madagascar’s President Andry Rajoelina in Antananarivo, on October 14, 2025.
متظاهر يحمل لافتة تنتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بينما يتجمع السكان في مظاهرة للمجتمع المدني تطالب باستقالة رئيس مدغشقر أندري راجولينا (الفرنسية)
Young residents hold banners and dance to rock music during a concert as crowds gather for a civil society rally demanding President Rajoelina’s resignation, following the announcement by Madagascar’s Army CAPSAT unit that they would assume power in the country in Antananarivo, October 14, 2025.
الشباب المدغشقري يحملون لافتات ويرقصون على أنغام موسيقى الروك خلال تجمع مدني يطالب باستقالة الرئيس راجولينا بعد إعلان الجيش استيلاءه على السلطة (الفرنسية)
TOPSHOT - Young residents hold banners and flags while dancing to rock music during a concert as crowds gather for a civil society rally demanding President Rajoelina’s resignation, following the announcement by Madagascar’s Army CAPSAT unit that they would assume power in the country in Antananarivo, October 14, 2025.
الشباب المدغشقري يحملون أعلاما ولوحات أثناء تجمع مدني يطالب باستقالة الرئيس راجولينا عقب إعلان الجيش استيلاءه على السلطة في أنتاناناريفو (الفرنسية)
A boy runs in front of a pickup truck with people waving flags after military joined protesters gathered outside the town hall on Independence Avenue during a nationwide youth-led demonstration against frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko
الاحتجاجات الشبابية في أنتاناناريفو تملأ الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ومحاسبة الحكومة (رويترز)

ورفضت وحدة "كابسات" قمع المتظاهرين وانضمت للحراك، مما شجّع قوات أخرى على اللحاق بها. وأسفرت الاحتجاجات منذ اندلاعها عن سقوط 22 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina and his troops make their way to the presidency to announce that the armed forces are taking control of the country in Antananarivo, Madagascar, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Brian Inganga)
العقيد راندريانيرينا وقواته في طريقهم إلى الرئاسة لإعلان سيطرة الجيش على البلاد في قلب الاحتجاجات في أنتاناناريفو (أسوشيتد برس)
CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina joins protesters to announce that the armed forces are taking control of the country in Antananarivo, Madagascar, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Brian Inganga)
العقيد راندريانيرينا ينضم إلى المحتجين لإعلان استيلاء الجيش على السلطة في أنتاناناريفو (أسوشيتد برس)
Members of the military look on as they leave after joining protesters gathered outside the town hall on Independence Avenue during a nationwide youth-led demonstration against frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko
قوات من الجيش المدغشقري يراقبون المشهد بعد انضمامهم إلى المحتجين أمام دار البلدية خلال احتجاجات شبابية في أنتاناناريفو (رويترز)

وقاد العقيد راندريانيرينا التحرك العسكري، وعين الجنرال ديموستين بيكولاس رئيسا لهيئة الأركان، والجنرال نونوس ماميلسون قائدا جديدا للدرك، في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

Malagasy military base welcomes Colonel Michael Randrianirina after he says he takes power during a nationwide youth-led protest over frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy
قاعدة الجيش المدغشقري تستقبل العقيد راندريانيرينا بعد إعلان سيطرته على السلطة خلال احتجاجات شبابية على الأوضاع في البلاد (رويترز)
Members of Madagascar’s Army CAPSAT unit ride on armoured vehicles as they head to the Presidential Palace in Antananarivo, October 14, 2025.
قوات من وحدة كابسات يستقلون مركبات مدرعة متجهين إلى القصر الرئاسي في أنتاناناريفو (الفرنسية)
TOPSHOT - Members of Madagascar’s Army CAPSAT unit ride in armoured vehicles while assuming a defensive posture as they leave the Presidential Palace in Antananarivo, October 14, 2025.
قوات وحدة كابسات على المركبات المدرعة أثناء اتخاذهم وضعية دفاعية خارج القصر الرئاسي في أنتاناناريفو (الفرنسية)

ودعت المحكمة الدستورية، رغم تعليق عملها، إلى إجراء انتخابات خلال 60 يوما وفق الدستور، في حين أعلن الجيش تأجيلها لمدة عامين ضمن المرحلة الانتقالية، مما يفتح باب الجدل حول شرعية السلطة الجديدة.

وأثار تهريب راجولينا غضبا واسعا في مدغشقر وأفريقيا، حيث اعتبره مواطنون وناشطون محاولة من باريس لتكريس شكل جديد من الاستعمار، ودفع الكثيرين للمطالبة باعتذار رسمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتشهد مدغشقر منذ 2009 سلسلة من الانقلابات المتكررة، في ظل فقر واسع يعيش فيه أكثر من 80% من السكان. وتضاف الأحداث الحالية إلى سجل طويل من الأزمات السياسية التي هزّت البلاد.

وتظل مدغشقر أمام مرحلة انتقالية غامضة، بين رفض الرئاسة وإصرار الجيش، وسط توقعات بتصاعد المواجهات في الشوارع خلال الأيام المقبلة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

