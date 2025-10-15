انفجارات عنيفة شمال أم درمان جراء هجوم بالمسيرات

قال مراسل الجزيرة إن انفجارات عنيفة متتالية دوت شمال مدينة أم درمان فجر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تحليق مسيرات.

وأضاف أن سحب الدخان ارتفعت من مواقع التفجيرات، وأن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تصدت للمسيرات.

وأشار المراسل إلى أنه لم يعرف نوع المسيرات المستخدمة في الهجوم، إن كانت إسترتيجية أم انقضاضية، وأن الجيش السوداني لم يعلق حتى هذه اللحظة على الهجمات.

وقال إن الهجوم على أم درمان (إحدى مدن العاصمة الثلاث مع الخرطوم والخرطوم بحري) يأتي بعد 24 ساعة فقط من عمليات هجومية جوية مماثلة في منطقة الدبة شمالي السودان، حيث قالت مصادر محلية إن المنطقة تعرضت لهجوم بمسيرات إستراتيجية تسببت في مقتل 5 أشخاص واستهدفت كلية الهندسة.

كما يأتي هذا الهجوم بعد ضربات مماثلة بالمسيرات أمس الثلاثاء في منطقة عد بابكر شرقي الخرطوم وتسببت في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، تحدثت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة عن تدمير عدد من مقار الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.

يشار إلى أن السودان يعيش حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، أسفرت حتى اللحظة عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء ما يزيد على 15 مليونا، حسب بيانات الأمم المتحدة.