الناتو يبحث تعزيز رده على الاختراقات الروسية

اجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء في بروكسل لبحث سبل تعزيز دعمهم لأوكرانيا، وتحسين ردّهم، عقب سلسلة من الاختراقات الجوية الروسية للأجواء الأوروبية، حيث قررت ألمانيا نشر مقاتلات في بولندا لحماية الجناح الشرقي للناتو.

ودفع تسلل نحو 20 طائرة مسيّرة روسية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى المجال الجوي البولندي الناتو إلى إسقاط 3 منها، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الحلف عام 1949. وبعد أيام قليلة، رافقت مقاتلات تابعة للناتو 3 طائرات روسية من طراز "ميغ" إلى خارج الأجواء الإستونية، بعد اختراق استمر 12 دقيقة، وهي فترة قياسية.

وقد أعقب هذا الرد السريع إطلاق عملية "الحارس الشرقي"، تعزيزا للمراقبة على الخاصرة الشرقية لحلف الناتو. وبحسب دبلوماسيين، ترى دول عدة أنه من الضروري تعزيز الاستجابة وتوفير مزيد من الوسائل والإمكانات.

ويعتزم الناتو تعديل قواعد الاشتباك الخاصة به بمنح قيادته العسكرية مزيدا من المرونة.

وأوضح هؤلاء الدبلوماسيون، أن الفكرة تكمن في تبسيط القواعد التي تستند إلى أنظمة مختلفة وتحدّ أحيانا من قدرة القيادة العسكرية للحلف على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز "عندما تصبح الأمور معقدة، وعندما تكون طائرات إف-35 في الجو، علينا التأكد من أن الجميع يفهمون بوضوح ما القواعد".

واقترح الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع وزراء دفاعه، مساء الأربعاء، بعد اجتماع الناتو، إقامة "جدار" مضاد للطائرات المسيرة لمواجهة ذلك.

وأكد الأمين العام للناتو أنّ الحلف يؤيد هذا الإجراء، ولكن ينبغي أن يتم من خلال التنسيق والتفاهم الجيد. وأكد دبلوماسي، أن على الناتو أن يبقى المسؤول الرئيسي، بتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

حماية الجناح الشرقي

وفي الإطار ذاته أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن ألمانيا تعتزم نشر مقاتلات من طراز يوروفايتر في القاعدة العسكرية البولندية مالبورك لحماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف على هامش اجتماع بروكسل "سنسهم في حماية الجناح الشرقي بتسيير دوريات جوية"، مشيرا إلى أن ألمانيا ستكون بذلك "أكثر نشاطا وحضورا وظهورا على الحدود الشرقية للحلف".

وصرح الوزير الألماني، أن "السلوك العدواني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظهر أنه لا ينبغي التهاون ولو لحظة واحدة في تعزيز الجاهزية الدفاعية".

دعم أوكرانيا

على الصعيد الأوكراني حضّ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الدول الأوروبية وكندا على زيادة دعمها لأوكرانيا من خلال مبادرة أطلقتها واشنطن تتيح لكييف شراء أسلحة أميركية بتمويل أوروبي.

وقال "يتحقق السلام عندما نكون أقوياء، لا عندما نستخدم عبارات مُبالغا فيها أو نُلقي محاضرات. يتحقق عندما نمتلك قدرات فعلية ومتينة يحترمها خصومنا".

إعلان

وفي هذا الصدد، تعهدت ألمانيا وكندا تمويل دفعتين إضافيتين من الأسلحة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، وتأمل كييف في الانتهاء من إعداد دفعتين إضافيتين قريبا.

وتلقت كييف دفعتين من المساعدات تُقدّر بنحو ملياري دولار، بتمويل من هولندا ودول اسكندنافية أخرى.

من جانبه، يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية تزويد أوكرانيا بعدد أكبر من صواريخ توماهوك بعيدة المدى، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي الجمعة.

ومن غير المتوقع صدور أي إعلان بشأن هذا الموضوع، اليوم الأربعاء، لكن "احتمال توجيه ضربات عميقة قد يدفع بوتين إلى إعادة حساباته"، لأن هذا "يُهدد.. البنية التحتية المهمة للطاقة داخل روسيا".