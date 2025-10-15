المعارضة في بنين تختار مرشحها لرئاسيات 2026

رشّح حزب الديمقراطيين -وهو أبرز أحزاب المعارضة في بنين- المحامي ريناود أغبودجو (43 عاما) لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2026، في مواجهة وزير المالية الحالي روموالد واداغني (49 عاما) ممثل التحالف الحاكم.

وجاء الإعلان الرسمي فجر أمس الثلاثاء عقب مشاورات داخلية امتدت لأيام ونقاشات مطولة بين قيادات الحزب.

وأوضح رئيس لجنة الترشيحات كريستوف مونسيا أن اللجنة استعرضت 34 ملفا، قبل أن تحسم اختيار أغبودجو مرشحا للحزب.

ويُعرف أغبودجو بدفاعه عن شخصيات معارضة بارزة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الوزيرة السابقة ريكيا مادوغو والأكاديمي جويل آيفو اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن.

ويُنظر إليه داخل الحزب كوجه شاب قادر على تجديد الخطاب السياسي للمعارضة وتقديم رؤية جديدة في المشهد الانتخابي.

امتداد سياسي لإرث بوني يايي

ويُعد ريناود أغبودجو من الجيل الجديد للقيادات المقربة من الرئيس السابق بوني يايي (2006-2016) الذي بات غير مؤهل للترشح بعد تجاوزه السن القانونية (70 عاما).

وسيرافقه في السباق الرئاسي نائبه المرشح جود لودجو النائب السابق المعروف في الساحة السياسية المحلية.

وقال فيكتوريان أولاتونجي فادي -وهو أحد أعضاء الحزب- إن "الشعب سيقف معنا في الحملة للفوز بجميع الاستحقاقات المقبلة، نحن نطرح عرضا سياسيا جديدا، فالبنينيون سئموا من الوضع الراهن".

في المقابل، قدّم وزير المالية روموالد واداغني ملف ترشحه رسميا لدى لجنة الانتخابات في كوتونو، مؤكدا أنه يمثل هو الآخر جيلا سياسيا جديدا داخل الأغلبية الحاكمة.

كما انضم إلى السباق بول هونكبي زعيم حزب "قوى التقدم من أجل بنين صاعد"، والمحسوب على المعارضة المعتدلة.

وأُغلق باب الترشح مساء أمس الثلاثاء، في استحقاق يُرتقب أن يشهد منافسة محتدمة بين المعارضة والأغلبية.