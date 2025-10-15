الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلا هدد باغتيال نتنياهو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر (46 عاما) بتهمة تهديده باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن النيابة العامة قدّمت ضده لائحة اتهام "خطيرة" تتعلق بجرائم تهديد في 3 قضايا مختلفة.

وقالت الشرطة في بيان إن بلاغا وردها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشأن "شخص مشبوه وصل إلى بوابة قاعدة عسكرية في وسط تل أبيب وادّعى أنه ينوي اغتيال رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين المنتخبين".

وأضاف البيان أن قوات الشرطة "عثرت على المشتبه به وتم القبض عليه في المكان، بينما كان يواصل توجيه تهديدات ضد المسؤولين ورجال الشرطة الذين شاركوا في عملية الاعتقال".

وأشارت إلى أن المشتبه به، وهو من سكان مدينة ريشون لتسيون في ضاحية تل أبيب، خضع للاستجواب في مركز الشرطة قبل أن يُحال إلى المحكمة التي قررت تمديد اعتقاله حتى اليوم الأربعاء، دون الكشف عن اسمه أو خلفيته الشخصية.

وبحسب الشرطة، "قدّمت نيابة منطقة تل أبيب لائحة اتهام ضد المشتبه به بتهم تتعلق بالتهديد في 3 قضايا منفصلة، مع طلب احتجازه حتى انتهاء الإجراءات القانونية".

ولم تصدر الشرطة أو مكتب رئيس الوزراء أي توضيحات إضافية حول خلفية الحادثة أو طبيعة القضايا الأخرى المنسوبة إلى المتهم، كما لم تعلق النيابة العامة على تفاصيل لائحة الاتهام.

يأتي ذلك بينما يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة على خلفية ملفات الفساد والتي يُحاكم فيها بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومثُل نتنياهو صباح الأربعاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لاستئناف جلسات محاكمته بعد انقطاع دام شهرا.

كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي موجة غضب شعبي متزايدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في قطاع غزة، إذ يتهمونه بإطالة أمد الحرب ورفض التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في وقت سابق، قبل أن يوافق أخيرًا على صفقة تبادل بوساطة دولية في إطار وقف إطلاق النار الجاري.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا وسلّمت جثامين 8 آخرين، في حين أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 معتقلا من قطاع غزة، بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.