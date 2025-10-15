السلطة تبدأ حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين

أعلن المبعوث الخاص للرئاسة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة سياسية تشمل زيارات إلى عدد من العواصم الأوروبية بهدف الحصول على اعتراف بدولة فلسطين.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أوضح اشتية أن جولته تشمل هولندا والنمسا، في حين يتوجه وفد فلسطيني آخر إلى دول البلطيق، بينما يُتوقع أن يزور الرئيس محمود عباس إيطاليا وألمانيا في السياق ذاته، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار اشتية، الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء، إلى أن هذه التحركات تهدف إلى دفع الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين، على غرار بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال التي اتخذت هذه الخطوة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن "هناك 34 دولة لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ونحن على تواصل مستمر معها"، مؤكدا أنه التقى وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، وطلب من القيادة السويسرية ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية بالاعتراف بفلسطين، خاصة أن سويسرا تستضيف وكالات الأمم المتحدة.

كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية قوله في ختام زيارته إلى سويسرا، إن الجهود الأوروبية ضرورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ حل الدولتين وتعزيز المسار السياسي.

وأضافت أن اشتية أكد ترحيب السلطة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق نُفذت جزئيا، وأن المساعدات الإنسانية للقطاع لا تزال محدودة.

كما دعا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية والإفراج عن "أموال المقاصة"، مشددا على أهمية الدور الأميركي في إحياء العملية السياسية.

وحذر من محاولات تهجير الفلسطينيين واستخدام إعادة الإعمار أداة لذلك، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم، وأن "السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة قطاع غزة"، وفق وكالة وفا.

وأشار اشتية إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي خلّفه العدوان، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وتدمير نحو 450 ألف وحدة سكنية.