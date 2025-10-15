الجنائية الدولية تبعد المدعي العام خان عن قضية دوتيرتي

قرر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية استبعاد كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة، كريم خان، عن قضية جرائم الحرب المرفوعة على الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي لتضارب محتمل في المصالح، وفق نسخة من قرار قضائي اطلعت عليه رويترز.

ويمثل هذا القرار ضربة جديدة لكريم خان الذي تنحى مؤقتا عن منصبه في مايو/أيار الماضي في ظل تحقيق تجريه الأمم المتحدة بشأن مزاعم بسوء السلوك الجنسي. ويُمنع الآن من المشاركة في محاكمة دوتيرتي، وهي القضية الرئيسية الوحيدة النشطة المنظورة بالمحكمة، التي تعاني من ضغوط العقوبات الأميركية.

وفي أغسطس/آب، سعى دفاع دوتيرتي إلى استبعاد خان بحجة أن مشاركته في المراسلات الموجهة إلى المحكمة من ضحايا حرب دوتيرتي على المخدرات يشكل تضاربا في المصالح.

وطلب خان من هيئة القضاة رفض طلب الاستبعاد، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تضارب في المصالح ناتج عن تمثيله رئيس لجنة حقوق الإنسان في الفلبين"، إضافة إلى مجموعة من الضحايا في الاتصالات السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وافقت غرفة الاستئناف على طلب الدفاع، وقالت في قرار لم يُنشر بعد، إن خان ربما يبدو متحيزا بسبب دوره السابق، وعليه استبعد من القضية.