البحرية السنغالية تنقذ 123 مهاجرا غير نظامي بسواحل سانغومار

أعلنت البحرية الوطنية في السنغال أنها اعترضت، مساء الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، زورقا كان يقل 123 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل سانغومار.

وقالت البحرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن الزورق كان قادما من بلد مجاور، وكان ركابه يعتزمون الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر المحيط الأطلسي.

وأكدت أن جميع المهاجرين أنقذوا سالمين، وأُخذوا إلى القاعدة البحرية الأميرال فاي غاساما وسلموا إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا التدخل بعد أقل من ثلاثة أسابيع على عملية مشابهة، إذ أنقذت البحرية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي 282 مهاجرا كانوا على متن قارب آخر تم اعتراضه قبالة العاصمة داكار.