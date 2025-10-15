الاحتلال يدهم مجددا منازل أسرى محررين ويقتحم رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، كما واصلت دهم منازل لعائلات أسرى فلسطينيين محررين بعدما جرى الإفراج عن مئات الأسرى، أول أمس الاثنين، بموجب اتفاق إنهاء الحرب على غزة.

وبثت وسائل إعلام محلية صورا تظهر آليات جيش الاحتلال في محيط المجلس التشريعي وسط مدينة رام الله.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قدورة وسط المدينة.

قوات الاحتلال تقتحم محيط المجلس التشريعي وسط رام الله pic.twitter.com/ALbo0cW1PK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2025

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت منزل الأسير المحرر رائد الشوعاني بمنطقة أم الشرايط في رام الله.

وكذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في مخيم الأمعري قرب رام الله، بعضها لعائلات أسرى محررين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة وقرية عارورة قضاء رام الله، ومخيم الدهيشة في بيت لحم.

🔴 مصادر محلية: قوات الاحتلال تداهم عمارة سكنية في بيتونيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية قبل قليل pic.twitter.com/kr5hpRuKbw — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 14, 2025

وفي شمال الضفة المحتلة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة طمون الواقعة جنوبيها حيث أطلقت قنابل ضوئية.

أما في جنوب الضفة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل.

واستقبل الفلسطينيون في الضفة الغربية أول أمس الاثنين عشرات من الأسرى المحررين بموجب اتفاق التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فقد أفرج الاحتلال الإسرائيلي إجمالا عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب. وتم إبعاد عشرات من الأسرى المحررين إلى مصر.