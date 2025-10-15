الأمم المتحدة تدين هجوما روسيا على "قافلة إنسانية" بأوكرانيا

دان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي الهجوم الذي شنته طائرات مسيرة روسية على قافلة مساعدات إنسانية في مقاطعة خيرسون، مشددا على أن مثل هذه الهجمات "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وكانت القافلة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قد تعرضت أمس الثلاثاء للهجوم أثناء إيصالها أدوية ومستلزمات نظافة ومواد إيواء إلى مدينة بيلوزيركا الواقعة على خط المواجهة، والتي تضررت بشدة من الحرب ولم تتلقَّ أي مساعدات منذ أشهر.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن القافلة المكونة من أربع شاحنات -والتي كان يقودها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية- كانت "معلَّمة بوضوح"، وقد تعرضت لقصف بطائرات مسيّرة أثناء تفريغها الإمدادات، مما أدى إلى "اشتعال النار في شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي".

وأضاف فرحان حق "لحسن الحظ، لم يصب أي من العاملين في المجال الإنساني بأذى".

وفي سياق متصل، قال "تواصل الأمم المتحدة عمليات إجلاء المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية للقتال، حيث تم بالأمس نقل أكثر من 200 شخص، بينهم 40 طفلا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، الأمر الذي تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.