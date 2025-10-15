اقتحامات بأنحاء الضفة والاحتلال يقتل فلسطينيا ضربا شمال القدس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء باستشهاد فلسطيني بعد تعرضه للضرب على الرأس من قوات جيش الاحتلال قرب معبر قلنديا شمال القدس بالضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات عدة بالضفة فجر اليوم، كما واصل دهم منازل لعائلات أسرى فلسطينيين محررين بعدما جرى الإفراج عن مئات منهم أول أمس الاثنين بموجب اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله ومنعت الأهالي من الدخول والخروج.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيمي قدورة والأمعري ومستشفى رام الله وحيي أم الشرايط وبيتونيا وقرية عارورة في مدينة رام الله، كما اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة طمون الواقعة جنوبيها حيث أطلقت قنابل ضوئية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت منزل الأسير المحرر رائد الشوعاني بمنطقة أم الشرايط في رام الله.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومخيمات عدة في محافظتي بيت لحم والخليل ودهمت منازل أسرى محررين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل.

عاجل| استشهاد الفلسطيني سليم راجي حسن الفار من بلدة الزبابدة بجنين، بعد اعتداء الاحتلال عليه قرب الجدار الفاصل عند بلدة الرام شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/FYmfp6xMuO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 15, 2025

شهيد بالقدس

من ناحية أخرى، استشهد فلسطيني صباح اليوم جراء تعرضه للضرب على رأسه من قبل الجيش الإسرائيلي شمال مدينة القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر -في بيان- "طواقمنا في رام الله (وسط الضفة) تتسلم من الجانب الإسرائيلي جثمان شهيد تعرض للاعتداء بالضرب على رأسه".

وذكرت أن الشهيد يبلغ من العمر 57 عاما، جرى تسليمه في معبر قلنديا بين القدس ورام الله، وتم نقله إلى المستشفى.

وذكر شهود عيان أن فلسطينيا من بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين (شمال)، تعرض للضرب بينما كان يجتاز جدار الفصل الإسرائيلي للوصول إلى عمله داخل إسرائيل.

يشار إلى أنه بالموازاة مع عدوانه على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة -بما فيها القدس الشرقية– منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.