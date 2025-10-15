أوكرانيا وروسيا تتبادلان إسقاط المسيّرات وأوامر إخلاء بمدينة إستراتيجية

أعلنت أوكرانيا وروسيا اليوم الأربعاء إسقاط عشرات المسّيرات بهجمات متبادلة الليلة الماضية، في حين أمرت السلطات في كييف بإخلاء بلدات قرب مدينة كوبيانسك، وأفادت روسيا بالسيطرة على بلدة نوفوبافلوفكا، وسط تأكيد منظمة الصحة العالمية تعرض أحد فرقها لهجوم بأوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 86 مسيّرة روسية من بين 113 استهدفت مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 59 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة الليلة الماضية.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نوفوبافلوفكا في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا.

وأمس الثلاثاء، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك المدمرة، وعزت ذلك إلى "تدهور الوضع الأمني" في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية مكثفة.

وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تطبيق تليغرام أن السلطات طلبت من 409 عائلات تضم 601 طفل مغادرة 27 بلدة.

وقال مسؤول آخر في المنطقة المتضررة في وقت لاحق إن قائمة المناطق التي تقرر إجلاء السكان منها زادت إلى 40 منطقة.

وتتقدم القوات الروسية منذ أشهر صوب مدينة كوبيانسك، التي تنظر موسكو إليها باعتبارها هدفا رئيسيا في زحفها غربا عبر وسط وشرقي أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكانت القوات الروسية استولت على المدينة في الأسابيع الأولى من الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن قوات كييف استعادتها في وقت لاحق من ذلك العام.

هجوم على قافلة مساعدات

على صعيد متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن فريقا تابعا للمنظمة في أوكرانيا تعرض لهجوم أمس الثلاثاء في أثناء مهمة مع قافلة تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف تيدروس اليوم الأربعاء -عبر منصة إكس- أن شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي تضررتا جراء الهجوم، مجددا دعوته لوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.

وأمس الثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا إن قافلة إنسانية تابعة للمنظمة الدولية تعرضت لقصف من طائرات مسيّرة روسية أثناء توصيل المساعدات إلى إحدى جبهات القتال في جنوبي أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، الأمر الذي تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.