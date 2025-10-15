أميركا تحذر روسيا "بدفع الثمن" إذا لم تنه حربها على أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة ستجعل روسيا "تدفع ثمنا" إن لم تنهِ حربها على أوكرانيا.

وقال "إذا لم تنتهِ هذه الحرب، ولم يكن هناك طريق نحو السلام على المدى القريب، فإن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها، ستتخذ الخطوات اللازمة لفرض التكاليف المطلوبة على روسيا بسبب عدوانها المستمر".

وأضاف في اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا التي تضم حلفاء كييف "إذا كان علينا اتخاذ هذه الخطوة، فإن وزارة الحرب الأميركية مستعدة للقيام بدورنا بطرق لا يمكن إلا للولايات المتحدة القيام بها".

وجاءت تعليقاته في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبا من أوكرانيا للحصول على صواريخ من طراز توماهوك بعيدة المدى.

وقال "آن الأوان لإنهاء هذه الحرب المفجعة ووقف سفك الدماء غير المبرر والعودة إلى طاولة السلام"، وأضاف "هذه حرب لم تندلع في عهد الرئيس ترامب، لكنها ستنتهي في عهده".

وتابع هيغسيث بأن بلاده ستقوم بدورها لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية. لكن استدرك بأن "على الأوروبيين أن يواصلوا تحمّل المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي للقارة".

وحث وزير الدفاع الأميركي الدول الأعضاء في حلف الناتو إلى زيادة الإنفاق على مشتريات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، وذلك عقب صدور تقرير سلط الضوء على انخفاض حاد في الدعم العسكري الغربي لكييف في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وأكد أن "أكثر عناصر الردع فاعلية في مواجهة العدوان الروسي؛ قوة قاتلة تقودها أوروبا ضمن حلف الناتو، وجيش أوكراني قادر على الدفاع عن نفسه".

وفي وقت سابق اليوم قال هيغسيث للصحفيين في مقر الحلف "تنعم بالسلام عندما تكون قويا. لن تنعم به عند استخدام كلمات قوية أو تهز أصابعك، بل عندما تمتلك قدرات قوية وحقيقية يحترمها الخصوم".