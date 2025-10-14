هل ارتدت لاعبات بنغلاديش النقاب في كأس العالم للكريكيت؟

اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشطون أنها تُظهر لاعبات منتخب بنغلاديش للكريكيت وهن يرتدين النقاب خلال منافسات كأس العالم للسيدات 2025، التي تستضيفها الهند وسريلانكا من 30 سبتمبر/أيلول إلى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني لهذا العام.

وأثارت الصورة المتداولة، المنسوبة إلى النسخة الـ13 من البطولة، جدلا واسعا وتساؤلات حول مشاركة اللاعبات بزي إسلامي أسود فضفاض، وسط انقسام على مواقع التواصل بين السخرية والإشادة.

وانتشرت الصورة باللغتين الإنجليزية والبنغالية على منصات مثل إكس وإنستغرام، وحققت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، دون أي دليل يدعم صحة الرواية.

تفاصيل الصورة المتداولة

وتظهر الصورة لاعبتين ترتديان النقاب داخل ملعب كريكيت، ويظهر في أسفلها شريط معلومات المباراة كما في النقل التلفزيوني الرسمي، يشير إلى أن منتخب بنغلاديش سجل 7 نقاط دون خسارة أمام نيوزيلندا بعد 3 جولات.

ولم تستغرق الصورة سوى ساعات لتتحول إلى عاصفة رقمية، فبينما اكتفى بعض المستخدمين بإعادة نشرها على سبيل الطرافة، اعتبرها آخرون دليلا على "أسلمة الرياضة" أو "قمع حرية المرأة"، لتشتعل المنصات بآلاف التعليقات المتناقضة.

جدل وانقسام رقمي

وكتب أحد المدونين بالهندية: "ما هذه المهزلة؟"، في حين ذهب آخر أبعد من ذلك وكتب بالإنجليزية مهاجما: "هؤلاء رجال بنغلاديشيون داخل النقاب، نريد رؤية الرجال الباكستانيين قريبا بالزي نفسه"، في سياق يعكس تصاعد خطاب التحريض.

وعلق مدون آخر ساخرا: "الزي مناسب لكن في المكان الخطأ، يشبه ارتداء النقاب في ناد ليلي، فما الرسالة هنا؟".

في المقابل، ظهرت أصوات مدافعة عن اللاعبات اللاتي تعرضن لهجوم رقمي، إذ أشاد أحد المدونين (مؤرشف) قائلا: "لاعبتان من بنغلاديش أظهرتا للعالم أن الحجاب ليس عائقا بل حماية، وأن الحياء ليس ضعفا بل قوة".

Two Bangladeshi cricketers have shown the world that veil is not a barrier, it is protection and modesty is not weakness, it is strength Bangladesh player is playing cricket wearing Islamic clothes. Masha Allah ❣️ pic.twitter.com/lNqlfe8BlJ — Sajid Ali (@SajidAli7212) October 12, 2025

وحصدت المنشورات، التي أشادت بجمع اللاعبات بين الهوية الإسلامية والمشاركة الرياضية، ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات على المنصات الرقمية المختلفة.

خطوات البحث

ووسط هذه الزخم، أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا موسعا حول أصل الصورة، ليتبين أن الحقيقة مغايرة تماما للادعاءات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

ومن خلال التحليل البصري للمواد المنشورة على الحساب الرسمي لمنتخب بنغلاديش للكريكيت على إكس، لم نجد أي تداول للصورة، ولا ظهور أي لاعبات بزيّ منقبات، مما عزز الشكوك في صحتها.

على النقيض، رصد فريق التحقق صورا ومقاطع فيديو على الحسابات الرسمية للبطولة، تظهر لاعبات بنغلاديش بالزي الأخضر الرسمي المطبوع عليه اسم "بنغلاديش" (BANGLADESH) باللون الأبيض، والمزيّن بخطوط حمراء على الكتفين، وهو الزي المعتمد في البطولة.

An absolute jaffa from Rosemary Mair to get New Zealand's first wicket 😲 How to watch #CWC25 LIVE in your region 📺 https://t.co/MNSEqhJhcB pic.twitter.com/3maVTHatgY — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 10, 2025

تحليل الصورة يحسم الجدل

وباستخدام أداة متخصصة في كشف التلاعب بالصور (Reality Defender)، توصل فريقنا إلى أن الصورة مفبركة، ولم تلتقط في أي حدث رياضي فعلي، بل جرى تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكشف تقرير الأداة أن الصورة متلاعب بها بنسبة 93%، مع مؤشرات قوية على استخدام نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد مكونات غير حقيقية في المشهد.

لوائح وقوانين اللعبة

وتوصلت "الجزيرة تحقق" إلى وثيقة صادرة في مايو/أيار 2023 عن المجلس الدولي للكريكيت (آي سي سي) تتضمن لائحة القوانين الخاصة بالملابس والمعدات، إذ تنص بوضوح على منع أي تعديل على الزي الرسمي للاعبين في البطولات الدولية.

وجاء في فقرة المحظورات العامة (D2) بالوثيقة "يُحظر بموجب هذه اللوائح على أي فرد ارتداء أو استخدام أي ملابس أو معدات تم تغييرها أو تعديلها أو تحويلها -سواء للامتثال لهذه اللوائح أو لأي سبب آخر- بأي طريقة يراها أحد مسؤولي المباراة أنها تخلّ بالمعايير المهنية المطلوبة من جميع اللاعبين المحترفين".

وتشير اللائحة إلى أن أي تعديل في المظهر الرسمي للاعبات، مثل إضافة غطاء وجه أو تغيير شكل القميص أو البنطال، لا يُسمح به إلا بموافقة مسبقة من الاتحاد الوطني ومن لجنة عمليات الكريكيت في المجلس الدولي.