هجوم روسي بقنابل موجهة على أوكرانيا وزيلينسكي يعتزم لقاء ترامب

شنت روسيا هجوما على خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا مما أسفر عن 4 مصابين وانقطاع التيار الكهربائي جزئيا عن المدينة، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، إن روسيا شنت هجوما بقنابل موجهة على المدينة الاثنين مما أدى إلى انقطاع الكهرباء جزئيا في 3 مناطق، وأضاف تيريخوف على تطبيق تلغرام، أن 4 أشخاص أصيبوا بجراح جراء الهجمات الروسية.

وأوضح رئيس البلدية أن ثلاثة من أحياء المدينة التسعة تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، كما لحقت أضرار بمنشأة طبية.

يُذكر أن خاركيف تبعد ما يزيد قليلا عن 20 كيلومترا عن الحدود مع روسيا التي تخوض مع أوكرانيا حربا مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة وتتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.

زيلينسكي إلى واشنطن

سياسيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أنه سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأوكرانية كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".

وأضاف "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أي تفاصيل. وأعرب عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا الى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.

كما أشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونغرس. وأوضح أن "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنني سألتقي أيضا (ممثلي) شركات في قطاع الطاقة".

وأعرب زيلينسكي عن "امتنانه" للرئيس الأميركي، مشيدا بـ"الحوار" القائم معه وبـ"دعمه" لأوكرانيا. وفي نهاية الأسبوع الفائت، أجرى الرئيس الأوكراني اتصالين هاتفيين خلال يومين مع نظيره الأميركي.

صواريخ توماهوك

وقال زيلينسكي الاثنين إنه ناقش "بالتفصيل" مع ترامب خلال هاتين المكالمتين "قدرات أوكرانيا (لتوجيه ضربات) بعيدة المدى".

ويضغط زيلينسكي على واشنطن لتزويد كييف بصواريخ توماهوك الأميركية الصنع، القادرة على ضرب موسكو، والتي يقول الأوكرانيون إنها ستُستخدم فقط ضد أهداف عسكرية.

وقالت موسكو إن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا خطيرا. وصرح ترامب الأحد بأنه يفكر في إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا في حال لم تنه موسكو الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير /شباط 2022. لكنه قال أيضا إنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ذلك.